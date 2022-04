Martinazzo: “No esperaba semejante recibimiento”

Daniel Martinazzo ya había visitado A Coruña más veces desde aquel día de 1993 en el que, stick y patines en alto, se despidió del Palacio de los Deportes de Riazor con un homenaje a la altura del jugador que había marcado la historia del Liceo. Pero ninguna como la de ayer. “No me esperaba semejante recibimiento. Es bonito que a uno le sigan sorprendiendo”, dice el exjugador argentino, con los ojos todavía un poco rojos. Fue un día de muchos sentimientos. Llegó con el tiempo justo para salir con el equipo a la pista, capitaneándolo con el permiso de David Torres. Hacer el saque de honor y recibir cinco minutos de ovación. “Me he emocionado muchísimo, ha sido una felicidad absoluta porque he visto a muchísima gente”, continúa, “Son casi treinta años de diferencia y a uno lo pillan ya más sensible”, se explica en referencia a su adiós. “En aquel momento tenía una sensación agridulce porque terminaba una etapa en un equipo maravilloso. Hoy simplemente fui feliz, con todo a flor de piel”, diferencia entre un homenaje y otro. Aunque la más evidente está en su cara. El bigote más famoso de los 80 y parte de los 90 ya no está. Se ríe. ”Ya hace mucho que no lo tengo. El de Carlos Gil y el mío eran los más famosos”, bromea.

