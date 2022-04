Juan Copa apenas tenía voz después del partido de ayer del Liceo contra el Benfica. Su equipo cayó eliminado, pero el entrenador coruñés, más allá de la tristeza normal por no haber podido alcanzar la final de la Golden Cup, sentía ante todo orgullo. Porque los verdiblancos lucharon en la pista contra un trasatlántico. Lo dieron todo. Y les faltó muy poco para dar la sorpresa. “Excepto cinco minutos de la primera parte en los que fueron superiores, el resto del partido fue todo nuestro”, analiza. “Podemos estar orgullosos de ellos”. Los suyos hicieron su parte del trabajo, lo que habían preparado en las semanas previas, pero hubo dos factores que no dependían de ellos: “La primera es que llegue Pablo Álvarez, que ya lo conocemos todos, y que marque cuatro golazos. Y la segunda es la actuación del árbitro portugués”.

“Se ha visto un gran partido de hockey y una vez más los que no tienen que ser los protagonistas, aparecen. Con los jugadores que había en la pista, con 14 faltas cada equipo y quedando un minuto... hay que dar espectáculo y lo que pase que sea de juego. No se puede echar a un jugador —Roberto di Benedetto— porque le ha dicho que no pitó nada a nuestro favor, que además es cierto. El único que pitó fue el portugués y el otro no quiso. Incluso hubo dos penaltis clarísimos”, relató. “Pero estoy cansado de hablar de los árbitros”, zanjó.

Así que Copa dio la enhorabuena al Benfica por su partido y su pase a la final. “Ellos estuvieron acertados en las dos bolas paradas y nosotros solo tuvimos una, la fallamos, y quizás fue el momento clave porque era para habernos puesto por delante”, analizó. “Estuvimos todo el rato en su área. Hemos hecho un gran partido. Con la baja del capitán —David Torres— y con Roberto di Benedetto muy tocado de una rodilla. Su compromiso fue increíble. Me quiero quedar con eso. Con este grupo, que es para estar orgulloso. Hemos llegado a semifinales y hemos competido contra un gran equipo. Y también dar las gracias a toda la gente que ha venido a vernos, también puede estar orgullosa del equipo”, recalcó.

Las lesiones de David Torres y Roberto di Benedetto preocupan ahora al cuerpo técnico porque por delante quedan la Copa del Rey y el inicio del play off por el título de liga. El capitán tiene una microrrotura en el abductor y el francés, un pequeño esguince de rodilla. “Lo dimos todo, estábamos preparados para pelear”, dice Copa. “La suerte es que la Copa es en tres semanas. Veremos qué nos dicen los médicos estas semanas”.