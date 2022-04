El próximo 29 de abril en el Centro Sociocultural Ágora se desarrollará la cuarta edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca, una iniciativa de LA OPINIÓN en colaboración con el Concello para darle visibilidad y premiar al deporte coruñés. Así fue en las tres ediciones anteriores, que tuvieron ganadores de lujo en las dos categorías principales, la que premia a los mejores deportistas en categoría femenina y masculina. Halterofilia, piragüismo, voleibol y hockey sobre patines desfilar por el escenario, primero del teatro Rosalía, después del Ágora, para recibir el aplauso de su ciudad.

Abrieron el palmarés de vencedores José Manuel Sánchez e Irene Martínez en la primera edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca, celebrada en el año 2018. En aquella ocasión, se premiaban los resultados del curso anterior, el de 2017. Fue la temporada en la que la haltera coruñesa había conseguido su primera medalla internacional como absoluta. Desde pequeña estaba acostumbrada a los podios en las categorías inferiores, pero se hizo mayor con el bronce en el Campeonato de Europa. No pudo recoger en persona el galardón, ya que vive y entrena en Madrid. Lo hizo su hermana en su nombre. Pero al año siguiente acudió al acto para ser una de las entregadoras de premios. Sí estuvo José Manuel Sánchez, ganador en categoría masculina, que tras ganar medallas mundiales y europeas en la categoría de maratón de piragüismo, emocionó con su discurso en la que reclamaba más oportunidades laborales para los deportistas. Ya retirado del alto nivel, aunque sigue compitiendo —se proclamó este año campeón de España de veteranos—, participó en las siguiente ediciones en el jurado que selecciona a finalistas y ganadores.

Fue por tanto uno de los que decidió que en 2019 los mejores de 2018 fueran Ignacio Alabart y Helia González. Para la jugadora de voleibol era casi un premio a la trayectoria de la considerada una de las mejores de los tiempos en España, con incontables títulos de liga, Copa y Supercopa. Allí donde fue, siempre triunfó en lo deportivo y en lo personal. Capitana de la selección nacional, acababa de clasificar al combinado para el Campeonato de Europa, casi un último servicio, aunque acabaría regresando para poner su granito de arena. En el caso del jugador de hockey sobre patines, pese a su juventud, ya lo había ganado todo tanto en su club el Barcelona, con el que arrasó en Copa de Europa, Liga, Copa del Rey, Supercopa de Europa e Intercontinental —solo se le escapó la Supercopa de España a manos del Liceo—; como con la selección, con la que levantó el título de Europeo en A Coruña, la Taça Latina y un año antes, el Mundial.

También de hockey sobre patines fue la ganadora a la mejor deportista de 2019 en la Gala celebrada en 2020 con medidas anti COVID, ya que el aforo estuvo únicamente abierto a los finalistas. En ella María Sanjurjo se hizo con el galardón de mejor deportista de un año en el que se había proclamado campeona del mundo con la selección española con un enorme protagonismo en la final ya que anotó la falta directa decisiva y después el gol de la sentencia contra Argentina. Aunque no fue el único título de la coruñesa, que con su equipo de entonces, el Telecable Gijón —ahora lidera al Liceo—, levantó la Copa de la Reina. No se quedaba atrás su compañero de trofeo, un Carlos Arévalo al que el subcampeonato del mundo de piragüismo formando parte del potente K4 500 metros español le valió para ser el ganador, pero también ese espíritu de superación para no rendirse cuando los resultados no fueron bien y encontrar su hueco en un barco que al año siguiente le llevó de nuevo a los Juegos Olímpicos, de los que regresó con una plata —en esa misma prueba— y con el diploma individual de K1 200.

Empiezan las votaciones para el premio del público

Uno de los galardones de la Gala del Deporte da Coruña e a súa Comarca lo decide el público. Es el Premio Especial de los Lectores para el que ya están abiertas las votaciones en la página web del periódico: www.laopinioncoruna.es. Todos aquellos que quieran participar solo tienen que registrarse y dejar su voto, así como un pequeño resumen de los méritos del deportista durante el año 2021. El que obtenga más votos será el que recoja el premio en la gala que tendrá lugar el próximo viernes 29 de abril a las 20.00 horas en el Centro Sociocultural Ágora. En las ediciones anteriores se hicieron con el reconocimiento dos judokas y una atleta. En la primera fue Silvia Lage y en la segunda, Antonio Sandino, ambos del Judo Club Oleiros. En la última de ellas se llevó el premio la lanzadora de jabalina asturiana afincada en la ciudad, donde recuperó su mejor versión, Carmen Sánchez Parrondo.