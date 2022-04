El Liceo mira a la enfermería

La Golden Cup de la semana pasada pasó factura en el Liceo, que en el partido de semifinales contra el Benfica no solo perdió, quedándose sin la posibilidad de luchar por el título ante su afición, sino que además sufrió la lesión de dos de sus principales jugadores: Roberto di Benedetto, con un esguince de rodilla, y David Torres, con una microrrotura muscular. El jugador francés pasó ayer pruebas que descartaron mayor gravedad, por lo que el club cuenta con llegue en plenitud de condiciones a la Copa del Rey, que se disputará en tres semanas en Lleida. Hoy será el coruñés el que se someterá a una resonancia para determinar el alcance de su problema muscular con la confianza de que el descanso de las próximas semanas le permita llegar en condiciones a la cita copera en la que los verdiblancos defenderán el título logrado el pasado mes de junio en A Coruña.

El Liceo tiene dos semanas de descanso antes de su próximo compromiso, que será en Manlleu, el correspondiente a la última jornada de la competición regular y donde ya no se juega nada: será segundo sí o sí, porque tiene al Barça ocho puntos por delante y al Noia, doce por detrás, y también está decidido su cruce de cuartos de final en el play off, ya que se medirá al Alcoy, que también será séptimo pase lo que pase —y el Manlleu tampoco se juega nada porque ya está descendido—. Lo más factible es que el cuerpo técnico decida darles descanso para ese partido a ambos, por lo que tendrán una semana extra de recuperación. Le hará más falta al capitán David Torres que a Roberto di Benedetto. Se cuenta con que el coruñés llegue más justo para la Copa del Rey y tampoco se quiere forzar porque después queda el play off.

Sorteo de la Copa del Rey y de la Reina, hoy en Lleida

El Liceo será hoy el único club con doble presencia en el sorteo de la Copa del Rey y de la Reina que se llevará a cabo a las 11.00 horas en Lleida, sede de la competición del 5 al 8 del próximo mes de mayo. César Carballeira y María Sanjurjo acudirán como representantes del conjunto verdiblanco. En categoría masculina, los coruñeses parten en el bombo de cabezas de serie y se pueden enfrentar a Reus, Calafell, Caldes o Alcoy. En femenina, el rival del conjunto liceísta será uno de los favoritos: Vila-sana, Telecable Gijón, Manlleu, vigente campeón, o Palau.