Momentos para el recuerdo

La Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca nació como una iniciativa de LA OPINIÓN y el Concello para, por una parte celebrar y premiar los numerosos éxitos del deporte coruñés de cada año; por otro servir de punto de encuentro de sus agentes y por último, dar visibilidad al trabajo y a las historias que día a día todos los implicados en el entramado deportivo de la ciudad se encargan de sacar adelante. Algunas de ellas fueron las protagonistas de los momentos más emotivos de las anteriores celebraciones de las galas, lo que hizo que estas fueran mucho más que una entrega de galardones.

En la primera, celebrada en 2018, destacó el homenaje a los deportistas olímpicos que, a lo largo de la historia, representaron a A Coruña en la gran cita por excelencia del deporte. Desde la primera medalla, la lograda por el futbolista Ramón González en Amberes 1920, de la que se cumplieron recientemente cien años, hasta las últimas olímpicas en esa ocasión, las jugadoras de rugby Vanesa Rial y Paula Medín, todos —casi todos o sus representados— sobre el escenario del teatro Rosalía, encabezados por Sofía Toro, la única campeona olímpica coruñesa —lo fue en Londres 2012 en vela, en la clase match race junto a Tamara Echegoyen y Ángela Pumariega—, que leyó unas palabras en el nombre del resto. En el estreno de la Gala otro de los momentos emotivos los protagonizó Miguel Ramos, que se emocionó al recoger el premio a mejor competición como uno de los impulsores del Trofeo Miguelito. Y también la recogida del premio a la trayectoria por Maribel Dapena rodeada por muchas de las gimnastas con las que trabajó en el club Santiago Apóstol, para personas con discapacidad intelectual, a lo largo de los años y que quisieron acompañarla en ese momento.

Ya en la segunda, desarrollada en el Centro Sociocultural Ágora en 2019, el homenaje a Arsenio Iglesias con su premio a la trayectoria levantó a muchos de sus butacas. Y eso que el legendario entrenador del Deportivo no pudo asistir al acto por motivos de salud. Acudió a recoger el premio en su nombre su hijo Antonio Iglesias, que recordó algunos de los grandes momentos protagonizados por su progenitor, patrimonio ya de todos los coruñeses e hijo adoptivo de la ciudad. También en la segunda edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca tuvo lugar el reencuentro entre Martín Liste y Faisal Dauda. Ellos fueron los protagonistas de una de las grandes historias de deportividad de 2018 cuando Liste se quitó en el podio su medalla de oro ganada en lanzamiento de peso en el Campeonato Gallego de atletismo —quizás es más conocido por su faceta en la halterofilia, en la que es internacional— para dársela a Faisal Dauda, que había sido el que había lanzado más lejos, pero que por su condición de extranjero, según el reglamento, no podía acceder a las medallas. El propio deportista pontevedrés se desplazó hasta A Coruña para devolverle el gesto a Martín Liste y entregarle en persona y por sorpresa el premio a la deportividad.

La tercera edición se celebró a finales de 2020. Aunque se premiaban los resultados de 2019, el jurado decidió que era imposible darle la espalda a la realidad de lo que había ocurrido durante el año 2020 y saltarse las bases para otorgar una de las menciones especiales a todos los deportistas que habían luchado en primera línea de la batalla contra el COVID. Durante la Gala se rindió homenaje a ellos, cada uno de los sectores representado por un deportista en nombre del resto: Julia Cabanas, sanitaria y jugadora de hockey sobre patines; Carlos Arévalo, militar y piragüista; Iván Brea, bombero y corredor de trails de montaña; Pablo Montero, farmacéutico y surfista; José Manuel Souto, futbolista y policía y José Antonio Vázquez, voluntario de protección civil y atleta en carreras populares.