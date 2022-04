Tiene 85 años, pero Ramón Folch no se cansa de ganar ni de batir récords. Hasta tres medallas de oro y tres plusmarcas nacionales consiguió el pasado fin de semana en el Campeonato de España máster de fondo que se disputó en Mataró. El nadador del CN Arteixo fue el más veterano de todos los que durante los tres días de competición se tiraron a la piscina del Complejo Deportivo Joan Serra, pero con su tesón, dedicación y fuerza dio una lección de que el deporte no tiene edad, no cuando se mantiene la ilusión por los nuevos retos en el agua. María del Mar Terceiro, con tres platas, y Paula Araújo, con un oro, ambas del Club del Mar, también destacaron en la cita para los veteranos.

Folch: "Ser viejo es un lujo" La competición estuvo marcada por el mal tiempo, ya que la piscina de la localidad catalana era descubierta y durante los tres días las condiciones fueron complicadas. En la primera jornada, Folch nadó los 3.000 metros en una hora y 22 minutos. Son 60 largos de piscina de 50 metros —120 de las cortas— que ya asombra que a sus 85 años fuera capaz de cubrir, pero es que ademas nadie de su edad lo había hecho antes. Primer récord para él. En esta distancia, hubo otra medalla coruñesa de la mano de María del Mar Terceiro, del Club del Mar, segunda en más de 55 años al emplear un tiempo de 48 minutos y 51 segundos. Su compañera Paula Araújo fue sexta en más de 30 años. En la segunda jornada, después el esfuerzo del día anterior, Folch compitió en los 1.500 metros, con otra medalla de oro en su categoría y un tiempo de 37:32.53. A lo más alto del podio también subió Paula Araújo (+30) en los 1.500 metros y María del Mar Terceiro volvió a colgarse la plata (+55) mientras que Antonio Rivas, del Hércules Termaria, se clasificó en sexta posición en más de 55 años. Ya el último día de competición, sobre 800 metros, Ramón Folch volvió a ganar y esta vez lo hizo batiendo dos récords de España de una sola tocada, en de 400 metros en el pase por el ecuador de la prueba y el de los propios 800 metros. En esta ocasión no fue el más veterano de los participantes porque también completó la distancia el madrileño Paco Domínguez, todavía diez años mayor que el arteixano y que con 95 años da una lección de vida allá por las piscinas que visita, como hace unos meses en el Nacional en Pontevedra. Además, tercera plata para María del Mar Terceiro (+55), con Paula Araújo en la octava plaza (+30) y Antonio Rivas (+55), en la séptima.