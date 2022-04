Una reconstrucción en cuatro pilares

No es oro todo lo que reluce en el Liceo. Hace dos semanas los verdiblancos celebraban la Golden Cup, en la que además de darse un homenaje por su cincuenta aniversario estuvieron muy cerca de levantar el título de campeones de Europa tras caer en las semifinales contra el Benfica, que finalmente fue campeón. Y de la gloria al barro porque solo unos días después el club tiene que manejar la crisis que se avecina para la próxima temporada, en la que abandonarán el equipo hasta siete de los jugadores de la actual plantilla. Se acaba antes diciendo quién se queda que quién se va. Solo seguirán David Torres, César Carballeira y Álex Rodríguez. Además del técnico Juan Copa, que tiene ahora el reto de terminar de la mejor manera posible el presente curso, con dos títulos en juego, la Copa del Rey y la OK Liga en el play off que arranca a continuación, con siete jugadores que se despedirán: Carles Grau, Roberto di Benedetto, Jordi Adroher, Marc Grau, Maxi Oruste, Jordi Burgaya y Martín Rodríguez.

Había bajas ya conocidas, como las de Di Benedetto al Benfica y la de Adroher al Oliveirense. Pero no ha sentado bien la reciente salida de Marc Grau con destino al Barcelona. El delantero de Lloret de Mar tenía muy avanzadas las negociaciones para su renovación con el Liceo. Ya se sabía que su hermano mayor, el guardameta Carles Grau, era el elegido por el club culé para sustituir a Aitor Egurrola en la portería. Pero la estrategia del conjunto azulgrana de pescar en el máximo rival doméstico e ir a buscar al otro miembro de la familia Grau de la plantilla verdiblanca no se vio venir. Sobre todo porque hacía años que desde el Barcelona, en teoría más centrado en la cantera —Ignacio Alabart, Nil Roca o Sergi Llorca— habían abandonado este tipo de prácticas con una doble finalidad, reforzarse y debilitar. Sin duda, una reacción a los dos últimos títulos que el Liceo le ganó al conjunto de la Ciudad Condal, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Pero también denota que quizás tampoco el Barça tiene poder para ir a fichar a Portugal. A estas bajas se unen la de Jordi Burgaya, que tenía contrato por otro año más pero que ha decidido no continuar; la de Maxi Oruste, que finalizaba su vinculación y también escogió acabar su ciclo y no aceptar la oferta de renovación; y Martín Rodríguez, cuya fidelidad al Liceo está fuera de toda dudas pero para el que tampoco ha tenido que ser fácil estar todos estos años en la estructura de un equipo profesional, entrenar y viajar, para después no jugar, a la sombra del otro portero, y ha optado buscar una salida. La situación económica del Liceo tampoco lo ha puesto fácil a la hora de intentar retener a algunos de estos jugadores, que además se van a coste cero. La mayoría acababan contrato. Es la principal diferencia con la última reconstrucción, al final de la temporada 2018-19, cuando se marcharon hasta seis jugadores, Xavi Malián, Carlo di Benedetto, Sergi Miras, Eduard Lamas, Josep Lamas y Marc Coy y dejaron en las arcas del club hasta 90.000 euros —pero también un sinfín de deudas porque tenían pactado que cobrarían las primas cuando se fueran del club, que les ha tenido que seguir pagando durante estos tres años—. Salida al mercado Y esto también condiciona la salida al mercado. Está confirmado el intercambio de mellizos, sale Roberto, entra Bruno di Benedetto, que ya estuvo en el Liceo una temporada —y antes de ellos, el hermano mayor de ambos, Carlo, ahora en el Porto—. Y con él se viene desde el Lleida su portero, Martí Serra, también portero de la selección española en el pasado Europeo —por detrás de Malián y Carles Grau—. Para acompañarle bajo palos el movimiento más factible es el de subir desde el filial al argentino Mati Bridge, que ha completado un gran año y ya entrena habitualmente con el primer equipo, aunque esto todavía no está confirmado. Con ellos serían seis los jugadores para la próxima temporada. Para cubrir los diez de la plantilla, harían falta cuatro fichajes más, tres como mínimo si se quiere dejar una plaza libre para completar subiendo a algún júnior. Ya se escapó Roc Pujadas, del Noia y que recalará en el Porto; Sergi Aragonés, que desde el Benfica reforzó en invierno al Reus; e incluso Martí Casas, con el que se tenía un acuerdo y finalmente renovó por el Calafell. Las opciones se reducen, pero el club trabaja y el Liceo siempre es una plaza atractiva y contar en el banquillo con Juan Copa es una garantía. Y por ahí pueden ir las opciones verdiblancos. Futuros talentos que elijan A Coruña como estación para crecer bajo sus órdenes. Dudas con el filial Es una incógnita lo que ocurrirá con el filial, porque la situación económica cuestiona la viabilidad de mantener a tres equipos en categoría nacional. De los tres, el sacrificado sería el filial. Ya hay clubes catalanes que han llamado a las oficinas verdiblancas para interesarse en comprar la plaza. Por lo que también hay que tomar decisiones con los jugadores de la plantilla dirigida por Sergio Huelves, sobre todo con los que tienen más proyección. Cesiones, salidas, fichajes y muchas dudas en este cambio de ciclo.