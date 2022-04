Los premios de designación directa del jurado ya se conocían, pero no por ello fue menos especial la subida al escenario del Ágora de cada uno de los ganadores. Ya se llaman premios especiales y por algo será. Son los que reconocen los valores, el esfuerzo, los años y más años, casi un siglo, dedicados al deporte de la ciudad y trayectorias de récord y el recuerdo de aquellos que se marcharon el año pasado. Mucho más que unos simples resultados. Es la versión del deporte que también tuvo premio en la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca impulsada por LA OPINIÓN en colaboración con el Concello.

Andrés Díaz fue uno de los más ovacionados. Durante un vídeo se repasaron algunos de sus mejores momentos sobre el tartán. Ese primer Campeonato de España, batiendo sobre la línea de meta a todo un campeón olímpico como Fermín Cacho. Su debut olímpico. Su récord del mundo y su medalla de bronce mundial en 1999. Su paso por Sidney 2000. Grandes recuerdos que ponían los pelos de punta y que el público supo valorar.

También la trayectoria de Pepe Guillín. A sus 90 años, recibió su homenaje en forma de aplausos y también una sorpresa con un vídeo que llegó directo desde San Juan (Argentina) con la voz y la imagen de una de las leyendas del Liceo, Daniel Martinazzo. “Sin ningún lugar a dudas me es muy grato decir unas palabras sobre un personaje muy importante para el deporte de A Coruña tanto en el fútbol modesto como en el profesional y en el hockey sobre patines como es Pepe Guillín. Una persona entrañable, que ha sido el consejero, la palabra y el abrazo afectuoso en momentos de llegada, de soledad, de dificultades que hemos vivido todos como deportistas en los distintos equipos en los que nos ha tocado actuar. Y ahí ha estado siempre todo el cariño de Pepe Guillín hacia todos aquellos que hemos pasado, en el caso que yo más conozco que es el Liceo, que vinimos del extranjero, y de otras regiones de España... Un verdadero personaje dentro del deporte de A Coruña”.

También verdiblanco fue el premio a la Solidaridad de la mano de David Torres, que en espacio de cinco minutos recogió el de su ONG 1Partido1Causa que reconoce sus esfuerzos por ayudar y dar visibilidad a las instituciones sociales de la ciudad como la mención especial a su padre Vicente Torres en recuerdo a una figura esencial en el hockey sobre patines. Compartió en ese momento escenario con Santiago Cobián, hermano de César Cobián, una de las grandes figuras del Súperdepor y un hombre entrañable, y con Chiqui Amarelle y José Núñez, hija de Severino Amarelle y vicepresidente del Viaxes Amarelle, para honrar a otra de las personalidades imprescindibles para el fútbol sala y el deporte femenino.

Jesús de la Fuente se encargó de recoger el trofeo de su pupila María de Valdés, que lleva dos semanas concentrada en Sierra Nevada. La de Fuengirola, afincada en A Coruña desde hace cinco años, vio en 2021 como sus esfuerzos, sacrificios e ilusiones cayeron en saco roto porque se quedó a las puertas de los Juegos de Tokio. El jurado consideró que su esfuerzo vale lo mismo. “Siento mucho no poder estar ahí con vosotros, me hubiese gustado mucho, pero problemas de entrenamientos no he podido ya que estoy en el CAR de Sierra Nevada preparándome para el Open, que es el mes que viene. Quería agradecer al Ayuntamiento y a LA OPINIÓN por darme este premio porque así ayudan y motivan a los deportistas a seguir adelante. El camino es muy duro en el día a día, todos los deportistas lo tenéis que saber”, mandó en un vídeo.

Los encargados de abrir la noche habían sido los Marines de ENKI, Premio Especial de los Lectores. Ángel López, presidente de ENKI, Rocío Alfonso y José Luis Fernández, madre de Inés y padre de Mario, las dos familias que iniciaron el movimiento que llegará el próximo otoño hasta el maratón de Nueva York, muy arropados también entre el público por parte de ese otra familia que forman. Vestidos de violenta, los miembros de AMI (Agrupación de Montañeros Independientes) pusieron el color con su mención especial. Miguel Fernández y Emily Iglesias como alumnos y César Sordo y Jaime Larriet recogieron el premio.