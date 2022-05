El viernes, Gala do Deporte da Coruña a súa Comarca en el Ágora. Y el sábado, ayer, a trabajar. Es la esencia de los deportistas, entrenadores, equipos, clubes y los directivos que forman el tejido del deporte coruñés. lo que les lleva a superarse cada día y a convertirse en uno de los motores de la ciudad. Al día siguiente, los jugadores del Liceo, por ejemplo, que recogieron el premio al mejor equipo de 2021 con los capitanes David Torres y César Carballeira y el entrenador Juan Copa al frente, madrugaron para coger un avión con destino a Barcelona para jugar la última jornada de la OK Liga. Irene Martínez, finalista a mejor deportista femenina, puso rumbo a Foz para participar en la Liga Gallega que le sirve de preparación para el Campeonato de Europa. Y Eugenia Gil, mejor árbitra, se fue a Pontevedra a competir en la primera jornada de la Liga Nacional de clubes de atletismo, su otra gran pasión. La mayoría se refugiaron ene sus piscinas, gimnasios, campos y canchas. Se pusieron sus bañadores, maillots, equipaciones y patines. Y se pusieron a entrenar, a sumar otro grano de arena a su montaña. Porque sin su constancia y esfuerzo serían imposibles los logros celebrados por LA OPINIÓN y el Concello.

Algunos, como María de Valdés, Jacobo Garrido, Enmanuel Reyes y Carlos Arévalo ya no pudieron acudir porque están concentrados, en Sierra Nevada, Sant Cugat, Madrid y Trasona preparando sus nuevos objetivos. Tampoco el Leyma, disfrutando una fiesta con 4.000 almas naranjas en el Palacio que les empujó a la clasificación para el play off de ascenso a la ACB. O Paula Medín, entrenando para la Copa de la Reina de seven que se disputa este fin de semana en A Coruña, otra cita de prestigio para la ciudad; Iván Montero, de gira por Europa para participar en dos pruebas de la Copa del Mundo de paraciclismo; Ruth Fuentefría, camino de Grecia para competir en el Mundial júnior de halterofilia; o Jacobo Copa, con el Dominicos en el sector de clasificación para el Nacional juvenil de hockey sobre patines. Parece que 2022 también dará mucho para celebrar.

Andrés Díaz, uno de los premiados de la noche, un reconocimiento a su trayectoria, señaló que el deporte coruñés lo construyen personas que, altruistamente, entregan su tiempo y su dedicación absoluta, desde la base hasta la elite, para con más o menos medios acompañar, formar y en algunos casos ver triunfar a los deportistas, esos que el viernes pasaron por el Ágora mientras sus maestros aprovechaban para compartir experiencias y proyectos, incluso buscar sinergias. Como se suele decir, los Juegos Olímpicos no son cada cuatro años sino todos los días y la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca también. LA OPINIÓN, en su apuesta por el deporte coruñés, quiere acompañare en su camino. Nos vemos en el día a día. Pero también el año que viene.