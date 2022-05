Las selecciones gallegas sub 16 y sub 19, en el Barrio de las Flores

Las selecciones gallegas sub 16 y sub 19 femeninas de fútbol sala debutaron ayer en el Campeonato de España con sendas goleadas ante Valencia en los encuentros disputados en Narón. La sub 16 se mostró muy superior desde el inicio, con dos goles en los primeros siete minutos. Al final, 4-1, con tantos de Carla Martínez, Antía Boullosa, Paula Rodríguez y Alba López. También encarriló pronto su victoria la sub 19, que venció a Valencia 4-0. Esta mañana, en el polideportivo del Barrio de las Flores, las selecciones gallegas se enfrentarán a las de Castilla-La Mancha. El partido de la sub 16 comienza a las 10.00 horas, y el de la sub 19, a las 12.15.