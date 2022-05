Las selecciones gallegas femeninas sub 16 y sub 17 de fútbol sala hicieron pleno ayer al clasificarse para las semifinales del Campeonato de España que se está disputando en A Coruña y Narón. Los dos combinados autonómicos ya jugaron ayer sus partidos en la sede ferrolana y hoy repetirán en la lucha por la final frente a Cataluña (10.00 horas) en el caso de las sub 16, con dos jugadoras del Viaxes Amarelle en sus filas, Carla Martínez y Macarena González, y contra Murcia (12.15 horas) en el de las sub 19. El pabellón del Barrio de las Flores acogerá los otros dos duelos: Aragón-Andalucía (sub 16) a las 10.00 horas y Madrid-Cataluña sub 19 a las 12.15 horas.

En la jornada de ayer, la selección sub 16 hizo pleno con su tercera victoria en la fase de grupos. Esta vez la víctima fue Madrid, contra la que se jugaba el liderato de grupo tras haber vencido a Valencia y Castilla la Mancha en sus dos compromisos previos. Las gallegas doblegaron a su rival por 4-1, aunque el resultado llegó ajustado al descanso con un 2-1 que Carlita, con dos tantos en la segunda parte, se encargó de superar. La sub 19, por su parte, perdió ayer su duelo contra Madrid por 0-3. Las de la capital fueron superiores en la primera parte y se marcharon al descanso con una renta de dos goles. En la segunda parte Galicia incluso atacó con cinco jugadoras, sin portera, lo que Madrid aprovechó para sentenciar.