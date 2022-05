Desde 2014 el Liceo no quedaba apeado en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los verdiblancos llevaban tres finales seguidas, la última con título incluido, y en las tres anteriores ediciones habían llegado al menos hasta las semifinales. Pero se acabó su reinado. Cedió su corona ante un Reus que no le dejó respirar. Entre eso y las paradas de Cándid Ballart, con una inspiración especial cuando se enfrenta a los coruñeses, los de Juan Copa terminaron asfixiados, sin ideas, completamente superados. Aguantaron hasta la prórroga. Antes solo habían conseguido marcar Jordi Adroher y Marc Julià, ambos de falta directa. Pero el gol de Checco Compagno a los treinta segundos del tiempo extra fue la puntilla y aún llegarían dos más, otra directa de Julià, que entró llorando, y la sentencia definitiva de un Sergi Aragonés decisivo como en el partido de liga.

No fue tampoco el día de los verdiblancos. El encuentro lo ganó un poco el Reus, que sin Raúl Marín hizo un planteamiento perfecto y se encontró con el extra de la inspiración de su portero con ¡25 paradas!; y otro poco lo perdió el Liceo, al que le faltó la chispa de los grandes días, calma en el último pase y sobre todo definición para ejecutar el plan original. La marea está agitada. Es la primera eliminación a las primeras de cambio en la era Juan Copa. Una caída que revaloriza lo conseguido hasta ahora. Parece fácil. Pero no lo es. Le queda ahora el play off, desde ya centrado en el encuentro de la próxima semana contra el Alcoy que abrirá la eliminatoria, a tres partidos, de cuartos de final.