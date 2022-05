“Si llegamos a la final del ‘play off’, me tiño de naranja”

¿Ya están más tranquilos después de asegurar el play off?

Seguimos igual. Aunque ya estemos clasificados para el play off, tenemos que seguir luchando para buscar el factor cancha, que al ser a cinco partidos, se puede alargar mucho y será muy importante empezar con un golpe fuerte.

¿Todavía es factible?

Palencia tiene que perder dos partidos y nosotros ganar los tres que nos quedan —Prat, Castelló y Almansa—. Todo puede pasar y yo confío en el equipo. Creo que vamos a ganar los tres, aunque son difíciles, pero creo que Palencia lo tiene un poco más complicado —contra Estudiantes, Alicante y Juaristi—.

Si el Palacio luce como el viernes, el factor cancha será decisivo.

Fue increíble. Si va a estar así en el play off, será complicadísimo para cualquier equipo. Se escuchaba muchísimo y se notaba el apoyo.

Los deportistas siempre hablan de darlo todo para que después no les asalte el “y si...”. ¿Piensan en algún partido en concreto que si hubiesen hecho algo más ahora estarían en una posición más favorable?

Quizás los cuatro primeros, que perdemos de uno o dos puntos y por nuestros errores. Si hubiésemos ganado ahora estaríamos en otro momento completamente diferente.

¿Estaba planificado llegar al final del año en el mejor momento?

Planeado no, yo siempre quiero jugar lo mejor posible. Pero siempre es mejor si empiezas a jugar lo mejor que puedes en el momento adecuado. Si seguimos así, estaremos bien en el play off.

También coincidió esa mejoría con la lesión de Álex Hernández. ¿Aumentó su responsabilidad?

Ya era el primer base del equipo, pero durante unos partidos me tocó ser el único, porque Pecius aún no estaba. Espero seguir así.

¿Es difícil el balance entre hacer jugar y jugar uno mismo?

A mí me gusta jugar para el equipo, no para mí. Si me salen las cosas, bien; si le salen a los demás, encantadísimo. En la pista lo que me gusta es que todo el mundo juegue y que juguemos fácil e inteligente, pero sobre todo como equipo. Sí que me pasó al principio de temporada que solo pasaba. Ahora estoy encontrando ese punto medio y tomando la mejor decisión en cada momento.

¿De los ascensos con Burgos y Breogán, qué tiene que tener un equipo para lograr ese objetivo?

Control para saber qué hacer en cada momento, cuándo no volverse locos... es lo que he visto. Mucho control del juego.

¿Lo tiene el Leyma?

Unos partidos sí, otros no. Estamos trabajando en eso. Como en mantener la calma cuando nos remontan. Pasó en Alicante. Antes esa remontada podía haber acabado en un partido desastre. Y no fue así. Ahora somos un equipo diferente. Mucho más sólido en la pista.

¿No hay dos sin tres?

Ese es el plan (y toca madera). Me encanta esta ciudad, el club... me encantaría subir con el Leyma.

Empezó el año con el pelo azul, pasó al violeta y ahora al blanco. ¿Se está reservando para el naranja?

Si llegamos a la final lo pongo naranja. El otro día vi una foto y pensé que no estaba nada mal. Lo tengo apuntado en el móvil.

¿Le sorprende dónde se encuentra teniendo en cuenta que lo que quería de pequeño era ser como Thierry Henry?

Yo iba para futbolista. Y un día un amigo me dijo que fuera a probar a baloncesto... y hasta ahora. Aunque nunca pensé que acabaría en España dedicándome profesionalmente. Aquí estoy y bastante encantado.

Llegó tarde (12 años) y, sin embargo, debutó muy pronto, con 18.

Me vine con 15 años a Málaga y a los 3 ya estaba jugando con el primer equipo. Entrenaba dos veces al día, iba a clase, viajaba a la Euroliga... Estaba con el cinturón puesto disfrutando del viaje, sin pensar en dónde estaba ni lo que estaba pasando. Igual que ahora. Lo importante es disfrutar del viaje.