El Leyma se dejó en Prat algo más que una derrota, la decimocuarta de la temporada: cortó su racha de cinco victorias y además se quedó prácticamente sin opciones de acabar en las cinco primeras posiciones de la LEB Oro, las que dan (del segundo al cuarto, el primero sube directo) el factor cancha a favor en el play off de ascenso a la ACB, lo que era el objetivo una vez conseguida la clasificación. Los naranjas están pendientes de lo que hagan hoy el Palencia, que visita al Estudiantes, y el Girona, que juega en Melilla. Porque necesitan, además de ganar obligatoriamente los dos partidos que tienen por delante (Castelló y Almansa), que uno de los dos, o ambos, pierdan tanto esta jornada como las dos que les quedan y también que el Oviedo, que ganó ayer, sume al menos una derrota. Prácticamente imposible.

El conjunto naranja retrocedió un mes y medio y volvió a ser aquel equipo con problemas defensivos, con un agujero en el rebote, ayer 41 para los locales por los 22 suyos, atascado en ataque y con algunos evidentes problemas de actitud. Uno principalmente. Nick Ward entró, falló tres tiros libres seguidos y dos acciones bajo canasta y se diluyó lo que quedaba de partido. Ya no solo es que no sumara, con una valoración negativa de tres puntos —desde el banquillo solo Javi Vega aportó algo, el resto prácticamente no entró en juego—, sino que por momentos restó, como con una falta totalmente innecesaria que concedió tres tiros en un momento caliente del último cuarto

El partido en Prat estuvo marcado por una crisis de siete minutos sin anotar del Leyma en el primer cuarto. Ganaba 6-11 y acabó el cuarto 18-13. A partir de ese momento, fue haciendo la goma. Con un 0-9 de salida en el segundo se volvió a poner a la par (23-22) y los locales devolvieron el parcial con un 12-2 que los llevó hasta el 35-24. El Leyma resistía, sobre todo a base de triples, y al descanso perdía 43-32.

Volvió el sube-baja. Con un 1-11 de entrada en el tercer cuarto pilló a su rival (44-43) y dos triples de Vega y uno de Lofberg sobre la bocina dejaron el duelo igualado (59-59) a la espera del último, pero los coruñeses habían dejado despertar a Crockett (11 puntos en el cuarto, 22 en total). La segunda unidad aportó poco y se dejó notar en los primeros minutos, cuando el Prat cogió otra vez una ventaja que parecía definitiva (75-66). Apretó los dientes el Leyma y aunque perdía de 8 a falta de 1:34, se lo creyó con los triples de Soluade y Lofberg, pero solo le llevó hasta el 83-79 final.