Domingos al sol en San Pedro de Visma

Álvaro Presedo y Nerea Sánchez fueron ayer los mejores en la popular Bajada de San Pedro de Visma, tercera cita del circuito Coruña Corre disputada en un circuito de poco más de seis kilómetros y con más de mil atletas entre los que tomaron parte en la carrera absoluta y las de menores. El sol castigó desde primera hora a los participantes, que no obstante no perdieron nunca el espíritu familiar de este tipo de pruebas, como se pudo comprobar en la meta, con muchas escenas habituales de abrazos, sonrisas y padres acompañados por sus hijos como su mayor premio.

Porque al final todos ganan aunque después solo sean unos pocos los que tienen el honor de alcanzar los primeros puestos. Álvaro Presedo empleó un tiempo de 22 minutos y 14 segundos para cruzar la línea de meta en primera posición con cierto margen sobre el segundo, uno de los clásicos de las citas con el asfalto de la ciudad, Abdelaziz Fatihi, que marcó 22:26 en el cronómetro. En la tercera posición llegó, ya más alejado del dúo de cabeza, José María Sánchez, que clavó los 23 minutos.

Entre las mujeres, Nerea Sánchez tardó 27 minutos y 43 segundos en llegar a la meta, situada en la misma zona de salida. Penélope Martínez le siguió para ser segunda (28:03) con Nati García como la tercera integrante del podio final con un registro de 28:41.

Por categorías, triunfos para Lucía Vázquez y Yago García (sub 20); Alba Méndez y Antón Gómez en sub 23; Nerea Sánchez y Abdelaziz Fatihi en sénior; Beatriz Muiño y Álvaro Presedo en máster 1; Nati García y José María Sánchez en máster 2; Rebeca Soto y Francisco Javier Maseda en máster 3; Rocío Díaz y Pablo Lema en máster 4; María del Carmen Lema y José Suárez en máster 5; Silvia Sánchez y Sául Gómez en máster 6 y Sara Barreira y Jesús Vázquez en máster 7.

En las carreras para menores se impusieron Juan Cañizo y Ainoa Gontán (sub 18); Daniel Salgueiro —que dos días antes había batido el récord gallego sub 16 de 600 metros en pista— y Alba Pena en sub 16; Adrián Paz y Alba Morales en sub 14; Hugo Oubel y Martina Bermúdez en sub 12 y Hugo Cordal y Paula Morales en sub 10.

Después de las tres primeras citas del circuito, disputadas en Matogrande, la Torre de Hércules (nocturna) y la de ayer en San Pedro de Visma, la próxima carrera tendrá lugar el próximo día 22 de este mes en Os Rosales. Después la competición se tomará un descanso durante el verano para regresar después de él con las tres últimas pruebas: Vuelta a Oza (9 de septiembre); Ventorrillo (23 de octubre) y Novo Mesoiro (27 de noviembre).