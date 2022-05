Llega el momento más esperado de la temporada: el play off por el título de la OK Liga. Todo lo hecho en la temporada regular, en el caso del Liceo 21 victorias, 2 empates y 3 derrotas, ya es parte del pasado. Solo sirvió para marcar las posiciones de salida en esta carrera de fondo que llevará a uno de los ocho equipos a convertirse en el campeón. Los verdiblancos arrancan contra el Alcoy la eliminatoria de cuartos de final, al mejor de tres partidos. El primero esta tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor (17.30 horas). El segundo el próximo fin de semana en Alicante. Y si hace falta el tercero, el martes 24 de nuevo en A Coruña. En este tipo de competiciones todo lo que no sea pensar en el día a día es un error. Solo ir de final en final. Pero si los coruñeses pasan de ronda se medirán en semifinales, ya a cinco partidos, al ganador del Noia-Calafell. Por la otra parte del cuadro los enfrentamientos son entre el Barça y el Caldes y entre el Reus y el Lleida. Mucha igualdad, con los azulgrana, que vienen de ganar la Copa, de nuevo como favoritos, pero con el espectáculo como una garantía de éxito y diversión.

Para el Liceo el play off llega en un momento accidentado y después de dos decepciones. Primero en la Golden Cup, donde el conjunto dirigido por Juan Copa demostró tener el nivel para haber ganado la competición europea, pero se topó con el Benfica —que después fue campeón— en semifinales y con la mala suerte de las lesiones de David Torres y Roberto di Benedetto en los primeros minutos. Ambos llegaron, aunque no al cien por cien, a la Copa del Rey del pasado fin de semana, con derrota en cuartos frente al Reus en la prórroga. El que no pudo ir fue Jordi Burgaya, lesionado en la mano, también duda para esta tarde aunque ha entrado en la convocatoria. El francés, recuperado de la rodilla, sufrió esta semana un golpe en un entrenamiento y tuvo que ser intervenido de los huesos propios de la nariz. Estará de baja diez días, cuando podrá volver a la pista con una máscara, y no jugará hoy en el Palacio. El argentino del filial Nanu Castro será el encargado de completar la plantilla de Juan Copa.

También el Alcoy ha tenido percances como el sufrido por su Marc Grau —comparte nombre con el jugador del Liceo y también con el portero alicantino, aunque en su caso todos le conocen como Guiri—, de baja por un bolazo en el pómulo. Los valencianos son la revelación de la temporada. Recién ascendidos se colaron en la Copa —perdieron contra el Noia en cuartos— y fueron séptimos en la fase regular. En A Coruña perdieron por 7-3, pero ganaron por 4-3 en su feudo, donde también empataron Barça, Reus y Noia, para ser uno de los únicos tres equipos que ganaron durante el curso a los verdiblancos. Con el veterano Ferrán Formatjé, con 35 años viviendo una segunda juventud, y el asturiano Gonzalo Pérez, al que Juan Copa tuvo a sus órdenes en el Cerceda, como líderes, el Alcoy busca el final de fiesta. Ganar el primer partido será clave para el Liceo, porque ir a Alcoy jugándose la vida puede ser una pesadilla. El efecto Riazor tiene que notarse, aunque la coincidencia con el partido del Deportivo puede minar la asistencia.

El equipo femenino abre contra el Girona la recta final de la liga con los últimos tres partidos

Recta final de la temporada en la OK Liga femenina para el Deportivo Liceo, que recibe al colista Girona en el Palacio de los Deportes de Riazor a las 20.00 horas, justo después del duelo entre el Liceo y el Alcoy del play off masculino —hay una oferta de cinco euros por los dos partidos para los que no son socios—. Las verdiblancas afrontan los últimos tres partidos de la competición sin mucho ya en juego. Los cuatro puestos del play off, de hecho, ya están decididos para Vila-sana, Telecable Gijón, Palau y Manlleu. El conjunto coruñés es sexto con 38 puntos, a nueve de la quinta plaza del Cerdanyola y con ocho de ventaja sobre el Igualada, es decir, ni por arriba ni por abajo puede cambiar mucho su posición porque quedan 9 puntos en juego. Pero el objetivo de las pupilas de Stanis García es despedirse con el mejor sabor de boca posible. Así hicieron en la Copa de la Reina, en la que dieron la sorpresa al eliminar en cuartos de final al favorito y anfitrión Vila-sana en la tanda de penaltis. Después ya no pudieron en semifinales con el Palau, pero dejaron su sello de calidad en Lleida y ahora tiene tres partidos más para lucirse. Esta tarde contra el Girona, un equipo que llega a A Coruña con solo un punto en su casillero. La próxima semana le toca viajar a Igualada y cerrará en casa frente al Vila-sana en la reedición de ese duelo copero. Ha sido una temporada dura a todos los niveles para el Liceo en su vuelta a la máxima categoría y la segunda vuelta, con victorias sobre grandes como el Manlleu, el Cerdanyola y el Gijón, y el culmen de la Copa, están siendo por fin su recompensa. Con Viki Caretta como un muro en la portería y la batuta de María Sanjurjo, la orquesta de Stanis funciona y tiene otros tres partidos para confirmarlo. El Resa Cambre, por su parte, también afronta la recta final en la OK Plata femenina. Las coruñesas visitan hoy en Madrid al Las Rozas (20.00 horas), el tercer clasificado. A las naranjas solo les quedará después recibir al Bembribe la próxima semana para terminar, en la zona media de la clasificación de momento con 25 puntos, su primera aventura en la segunda categoría nacional.

‘Semis’ para Dominicos en alevín y juvenil

Los equipos alevín y juvenil del Dominicos se clasificaron ayer para las semifinales de los Campeonatos de España de sus categorías, que se están disputando en Mieres y A Coruña respectivamente, después de ganar sus dos partidos de la primera jornada. Hoy por la mañana se jugarán el liderato de su grupo para tener a priori un cruce más sencillo en la antesala de la final. En A Coruña, el Dominicos ejerció de favorito. Por la mañana se deshizo de un combativo Rochapea por 5-1 (Bruno Saavedra (2), Jacobo Copa, Luis Bouzada y Antón López) y por la tarde pudo con el Alcoy con el mismo marcador de 5-1 (Bruno Saavedra (3), Luis Bouzada y Jacobo Copa). Hoy a las 09.00 horas tendrán el último partido de la fase de grupos contra el Reus, lo que determinará su camino en las semifinales de la tarde y la lucha por el oro o por el bronce ya mañana por la mañana. En Asturias los alevines ganaron por 3-0 al Jolaseta y por 0-2 al Alcoy. Hoy, también a las 09.00 horas, se jugará la primera plaza contra el Santa Perpetua.