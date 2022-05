Objetivo cumplido para el Liceo, que se impuso al Girona por 8-2 y certificó de forma matemática la sexta posición final en la OK Liga femenina, un gran resultado teniendo en cuenta que las verdiblancas acababan de regresar a la máxima categoría. Y eso que aún quedan dos jornadas, en las que tendrán que visitar al Igualada y recibir al Vila-sana, pero ya no pueden alcanzar al Cerdanyola, que acabará quinto, ni pueden ser pilladas precisamente por el Igualada, de momento séptimo. Si el play off por el título fuese como en la categoría masculina, con ocho participantes, el conjunto coruñés sería no de los clasificados; pero en la femenina solo los cuatro primeros (Vila-sana, Telecable Gijón, Palau y Manlleu) tienen derecho a jugar por la última de las copas en juego.

El equipo dirigido por Stanis García, que venía de hacer una gran Copa de la Reina en la que hicieron historia al clasificarse para las semifinales, recibía al colista en el Palacio de los Deportes de Riazor y el partido parecía desequilibrado de antemano. Solo necesitaba un punto para lograr el objetivo de la sexta posición, pero salió a por los tres y a los cuatro minutos la capitana Lucía Paz, recuperada de todos los problemas físicos que le acecharon esta temporada, abrió el marcador. Después María Sanjurjo abrió la brecha y antes del descanso dejaron todo sentenciado los goles de Adriana Soto, de penalti, Lara Yáñez y otro de la argentina. La segunda parte sirvió para que el Girona maquillara el marcador con dos tantos (Canal y Arranz), pero también para que las verdiblancas anotasen tres más, dos de Soto (cuatro en total) y otro de Sanjurjo.