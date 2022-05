Alcoy no es cancha para forasteros

Después de la victoria el pasado sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor (6-3), el Liceo afronta su primer match ball de la eliminatoria de cuartos de final del play off por el título de la OK Liga. Será el sábado en Alcoy (21.30 horas), una pista nada favorable para los visitantes. Allí ya perdieron los verdiblancos en la fase regular de la competición (4-3), pero tampoco pudieron ganar el Barça (3-3), el Noia (5-5) y el Reus (3-3). Solo lo hicieron el Caldes (3-6), el Calafell (1-4) y el Lleida (2-3), este ya partido sin que los alicantinos se jugasen nada. La solidez en el Francisco Laporta es una de las explicaciones de la gran temporada de un equipo que, recién ascendido, se metió en la Copa de la Rey y después en el play off con varias semanas de adelanto. “Puede ser nuestro último partido en casa de la temporada y lo menos que podemos hacer es salir a darlo todo y a disfrutar porque se lo debemos a todos los que nos han ido a ver durante el año”, avisa el delantero Gonzalo Pérez.

Primera bola de partido para el Liceo El asturiano ya le ha marcado seis goles al Liceo esta temporada, tres en 7-3 de la primera vuelta; uno en el 4-3 de la segunda y dos el pasado fin de semana en el encuentro que abrió la eliminatoria en A Coruña. “Prefería no marcar y ganar”, señala el ex del Cerceda, donde estuvo a las órdenes de Juan Copa. “El del sábado fue un partido con un guión esperado. Aguantamos fuertes los primeros minutos y las dos primeras rotaciones. Pero después se notó el cambio. Nos fuimos al descanso solo 2-0, pero ellos salieron muy fuertes y ya fue imposible remontar”, analiza del primer duelo de los cuartos de final. Para el sábado dice que tendrán que cambiar el planteamiento. “Para ganar partidos así nosotros tenemos que estar muy bien y ellos, muy mal. Saldremos a dar el máximo y que pasen cosas”, insiste, aunque señala que “el Liceo por historia, plantilla y club es favorito”. El Alcoy con haber llegado al play off ya está satisfecho. “Es una liga muy competitiva y tanto por arriba como por abajo se decide por detalles. Acabamos la primera vuelta en la Copa con solo un punto fuera de casa y lo conseguimos arreglar en la segunda para mejorar”, explica. 9 Precisamente su fortaleza está en casa. “Es algo que nos marcamos a principio de temporada. Nuestro objetivo era sacar el mayor número posible de puntos y creo que hemos cumplido”, reconoce. Pero, ¿cuál es el secreto? Pérez cree que tiene que ver con el desplazamiento, algo que tienen en común el Alcoy y el Liceo, los dos únicos equipos de la liga de fuera de Cataluña. “Para venir hasta aquí los equipos se suelen desplazar en el mismo día y son cuatro o cinco horas en coche”, relata. “También nosotros cuando vamos allí es así. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a los viajes y el resto, salvo el Liceo, no. Y entonces cuando vienen no se sienten cómodos”, se atreve a teorizar. En eso sí que el Liceo tiene experiencia, con desplazamientos cada quince días. Así que intentará dar por cerrada la eliminatoria, todavía sin Roberto di Benedetto —tampoco Marc Grau jugará por los locales— sin que esta vuelva a A Coruña para el tercer y definitivo partido, que sería el martes de la próxima semana.