El play off por el título de la OK Liga es una carrera de fondo. Así que ahorrar energías es una de las claves para llegar a la meta en las mejores condiciones. Por eso el Liceo viaja a Alcoy con la idea de, por la vía rápida, dejar sentenciada la eliminatoria de cuartos de final. Ganó en A Coruña hace una semana y si repite victoria hoy a las 21.30 horas estará clasificado para las semifinales. Si no es así, la serie se trasladará de nuevo al Palacio de los Deportes de Riazor el próximo martes para el duelo definitivo. Y las semifinales ya empezarían el siguiente viernes. Sin descanso. De ahí la importancia de dejarlo todo cerrado ya esta noche.

Sobre todo porque los verdiblancos ya tienen el desgaste acumulado de haber tenido que disputar estos dos primeros partidos con una rotación menos. Porque Roberto di Benedetto, tras romperse la nariz, antes del primer encuentro, volverá a ser baja. Al francés ya le quitaron la protección después de su paso por el quirófano, pero ha sido solo hace unos días y tendrá que jugar con máscara, por lo que es mejor esperar para su reaparición. El argentino del filial Nanu Castro será el encargado una vez más de completar la convocatoria, en la que no faltará ninguno de los otros habituales de Juan Copa para buscar el billete a semifinales. En el resto de eliminatorias son el Barcelona, el Noia y el Lleida los que hoy tendrán un match ball a favor. El Barcelona en Caldes (20.00 horas) y el Noia en Calafell (19.30 horas), pero el Lleida lo hará en casa (18.00 horas) ya que fue el único de los que no fue cabeza de serie en ganar al favorito en el primer partido. El rival del Liceo, si pasa la eliminatoria, será el ganador del encuentro entre el Noia y el Calafell. La temporada se está haciendo larga y los que se hayan preparado para llegar en el mejor momento al final, tendrá también un punto a su favor. En ese sentido, el Liceo también es favorito. Femenino El Liceo ya no se juega nada en las dos últimas jornadas de la OK Liga femenina. Va a ser sexto pase lo que pase en el partido de esta noche en Igualada (20.00 horas) y en el de la próxima semana en casa contra el Vila-sana. El objetivo es acabar con el mejor sabor de boca posible y mantener el gran nivel de la Copa de la Reina. Y en la OK plata el Cambre cerrará el año en casa contra el Bembrive (Os Campóns, 20.00 horas). Infantil y júnior En el Campeonato de España júnior que se está disputando en Alcobendas, el Liceo perdió contra el Igualada por 3-1 y empató frente al Alcobendas 3-3, por lo que hoy se jugará la clasificación en su duelo frente al Rochapea (13.30 horas). En Rivas, en el Campeonato de España infantil, el Compañía de María ganó al Gatikako por 4-0 y perdió frente al Noia por 6-1 y hoy se medirá al Alcobendas (10.30 horas); y el Dominicos perdió ante el Caldes por 0-7 y ganó al Rochapea por 8-2 y hoy le quedará el duelo contra el Rivas (12.00 horas).