El Liceo ya está en semifinales del play off por el título de la OK Liga y espera rival porque el Noia y el Calafell se jugarán el billete el próximo martes en el tercer duelo de su eliminatoria. Primera ventaja para los verdiblancos, que el viernes que viene, cuando arranque la serie, estarán más frescos. No porque su partido de ayer en Alcoy fuese un paseo. Todo lo contrario. Tuvieron que sudar, y nunca mejor dicho por la temperatura agobiante en plena ola de calor, pero también porque el conjunto alicantino no se lo puso nada fácil. Ya habían perdido allí los coruñeses en la fase regular. Y aunque se adelantaron, dominaron, tuvieron más ocasiones y prácticamente Carles Grau no se tuvo que emplear gracias a la solidez defensiva del equipo, llegaron al último minuto con el agua al cuello porque solo lucía en el marcador ese gol de la primera parte, tenían nueve faltas y los locales sacaron a su portero para atacar con cinco. Fue entonces cuando llegaron los tantos de la sentencia, a puerta vacía, que dejaron un marcador engañoso de 0-3. Segunda victoria y a semifinales. Igual que el Barcelona, que también lo pasó mal para ganar en Caldes (4-5) y que también tendrá que esperar al martes para conocer si su rival será el Reus o el Lleida, que irán al tercer duelo.

