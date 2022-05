Castro y Papín, los rayos de Os Rosales

Anxo Castro y Noelia Papín fueron los vencedores en categoría masculina y femenina respectivamente de la carrera popular de Os Rosales, cuarta prueba el circuito Corre Corre en la que participaron más de mil atletas en un recorrido de un poco más de seis kilómetros. En una mañana lluviosa y post tormenta, dos clásicos de las citas con el asfalto en la ciudad se anotaron sus primeras victorias de la temporada en esta competición. Castro ganó con claridad ya que entró en meta con 20 minutos y 23 segundos, con margen para sacar a su hija y entrar con ella en brazos. Por detrás, Abdelaziz Fatihi (21.16) y Álvaro Presedo (21.39). El triunfo de Noelia Papín fue menos holgado, pero suficiente. Con 26.13 superó a Penélope Martínez (26.30) y a su hermana Inés Papín (26.35).

Todos los ganadores

Por categorías los ganadores fueron Penélope Martínez y Anxo Castro (sénior); Lucía Vázquez y Yago García (sub 20); Alba Méndez y Antón Gómez (sub 23); Beatriz Muíño y Álvaro Presedo (máster 1); Nati García y Carlos Iglesias (máster 2); Noelia Papín y Francisco Javier Maseda (máster 3); Inés Papín y José Luis Roibas (máster 4); María Carmen Lema y Jesús Álvarez (máster 5); Silvia Sánchez y Jesús Ángel Santiuste (máster 6) y Sara Barreira y Julio Suárez (máster 7).

En las pruebas de menores, que se celebraron a continuación, se llevaron las victorias Susana Amor y David Murado (sub 18); Alba Pena y Iago Prada (sub 16); Lidia Balseiro y Pablo Vázquez (sub 14); Elena Iglesias y Jeyden Jael Silva (sub 12) y Lucía Gundía y Hugo Cordal (sub 10). El circuito Coruña Corre se toma ahora un descanso durante los meses de verano. Ya se han celebrado cuatro pruebas (Matogrande, Torre de Hércules, San Pedro de Visma y Os Rosales) y regresará el 11 de septiembre con la quinta, la Vuelta a Oza. Después todavía quedarán otras dos para completar las siete que componen el circuito: Ventorrillo (23 de octubre) y Novo Mesoiro (27 de noviembre). De todas formas, la próxima semana habrá doble cita con el asfalto, una profesional con el Gran Premio de marcha Los Cantones el sábado y otra solidaria con la Carrera contra el Cáncer del domingo.