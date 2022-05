El Leyma se refuerza para el play off de ascenso a la ACB en el que se medirá en la eliminatoria de cuartos de final al Girona. El club coruñés anunció la incorporación de Zaid Hearst, con el que ha llegado a un acuerdo hasta final de temporada. El estadounidense, de 198 centímetros y 29 años, tiene pasaporte nigeriano, puede jugar de base y escolta y acaba de finalizar su vinculación con el Alicante, con el que ha jugado los trece últimos partidos de la temporada, con un promedio de 18 puntos, tras llegar procedente de la liga ucraniana. Cubrirá la baja de larga duración de Álex Hernández en un puesto que sufre otras bajas: la voluntaria de Kadre Gray, con el que se llegó a un acuerdo para finalizar su contrato, y la temporal de Zach Monaghan, que sigue con problemas físicos pero no se descarta que puede reaparecer durante el play off.

Hearst ya fue el máximo anotador de la LEB Oro en la temporada 2016-17 en las filas de Araberri con una media de más de 20 puntos por partido. En la temporada 15-16 debutó en la categoría con el Oviedo. “Es un perfil de jugador capaz de generar sus propios tiros en el uno contra uno, muy físico y que vendrá a complementar a Mo Soluade y a Pecius en las posiciones de base y escolta”, destaca el club en un comunicado en el que aclara que “la incorporación es posible porque la normativa de la FEB las permite después del 28 de febrero cuando sea para sustituir a un jugador que haya sufrido una lesión de larga duración y que tenga el tránsfer internacional en España —lo que significa que su último equipo debe de ser un equipo que haya disputado una competición oficial nacional—”. El Girona anunció ayer los horarios de los dos primeros partidos de la serie contra el Leyma. El primero será ya este jueves a las 20.30 horas y el segundo, el sábado 28 a las 19.00. Después la eliminatoria viajará a A Coruña.