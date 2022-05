El Noia será el rival del Liceo en las semifinales del play off por el título de la OK Liga tras ganar ayer al Calafell en el tercer y definitivo partido de cuartos de final que se decidió en la tanda de penaltis. Los de Sant Sadurní tuvieron que sufrir durante 60 minutos —el tiempo reglamentario más las dos prórrogas— y después la tensión de nueve lanzamientos de pena máxima mientras los verdiblancos, que el sábado ganaron el Alcoy y cerraron su eliminatoria por un 2-0, ya llevan días centrados en exclusiva en preparar sus próximos compromisos. No hay tiempo para suspirar porque este mismo viernes empiezan las semifinales. El Noia tendrá solo dos días de descanso. Con el viaje de por medio. Y ya no es solo a tres partidos, como los cuartos de final. Sube el nivel y suben los esfuerzos porque hay que jugárselo al mejor de cinco.

Los verdiblancos, que terminaron la fase regular en segunda posición, tienen el factor cancha a su favor y por eso jugarán los dos primeros encuentros en casa este viernes (20.30 horas) y el domingo (12.00 horas). Muy importante. Porque el conjunto de Juan Copa no ha dejado escapar ni un solo punto de su feudo en las trece jornadas de competición. Unos números que hablan por sí solos. 67 goles a favor y 20 en contra y trece victorias, doce en el Palacio de los Deportes de Riazor y una en el Agra, precisamente contra el Noia. Ese duelo lo ganaron por 3-0 los coruñeses, pero no viajaron ni Bargalló ni Mitjans porque ya no había nada en juego. Cuando sí se impuso con autoridad el Liceo fue en los cuartos de la Golden Cup en los que venció por 6-0. Si ganase los dos duelos, viajará la próxima semana al Ateneu, donde en liga este año empató 5-5, con dos oportunidades para meterse en la final, o bien el viernes 3 o el domingo 5. Y aún si las desaprovecha, tendrá el quinto —programado para el 7 de junio— para cerrarlo frente a su afición en A Coruña. La competición va a toda velocidad. Quedan los esfuerzos finales. Y toda aportación suma. No hubo sorpresas y los cuatro cabezas de serie pasaron a semifinales. El Reus será el rival del Barcelona en la otra, una reedición de la final de la Copa del Rey con triunfo culé. Los azulgrana, al igual que el Liceo, sentenciaron los cuartos por la vía rápida y esperaban plácidamente rival mientras que ayer los rojinegros y el Lleida jugaban un intenso partido que se decidió en la primera parte con un carrusel de cartulinas azules. Los visitantes se habían adelantado por medio de Andreu Tomàs pero vieron cómo los locales le daban la vuelta al marcador con tantos de Marc Julià, de falta directa —tras las azules seguidas a Bruno di Benedetto, Oriol Vives y Joan Cañellas—, Xavi Aragonés y David Gelmà. Recortó a bola parada y en la recta final Sergi Folguera y el Lleida se fue a por el empate incluso sin portero, lo que le costó el cuarto. Una remontada del Reus tanto en el encuentro como en la eliminatoria, que empezó perdiendo. Dos entradas gratis por cada socio y abonado El Liceo abre ya este viernes la eliminatoria de semifinales del play off por el título de la OK Liga. Después de deshacerse del Alcoy en cuartos de final, el nivel sube y los verdiblancos necesita a sus aficionados en las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor. Por eso el club coruñés hace una oferta especial por la cual cada socio liceísta y cada abonado a través del convenio con el Deporte pueden invitar a dos personas de forma totalmente gratuita. Solo tienen que acudir a las taquillas del pabellón en los momentos antes tanto del partido del viernes como del domingo, presentar su carnet y recibirá las dos entradas. El objetivo es que el Palacio luzca una de sus mejores galas y ayude al conjunto de Juan Copa a alcanzar el objetivo de la final. El femenino, juez de la primera plaza El Liceo cierra el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor la OK Liga femenina ante el Vila-sana (20.00 horas), un equipo que llegará primero y que se jugará contra las verdiblancas acabar la fase regular en ese puesto de honor. El conjunto dirigido por Stanis se convertirá en juez de ese primer puesto que es importante porque otorga el factor cancha en el play off por el título. Además, el partido es la reedición del duelo de cuartos de final de la Copa de la Reina que ganaron las coruñesas en la tanda de penaltis.