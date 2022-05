El ‘play off’ calienta el título

“¿Queríamos play off? Pues esto es el play off”, decía Juan Copa nada más terminar el partido del viernes, cuando el Liceo ganó con mucho sufrimiento por 6-5 al Noia, con remontada incluida, para apuntarse el primer punto de la eliminatoria de semifinales al mejor de cinco partidos. Que se lo digan, por ejemplo, al Barcelona, que ayer fue sorprendido en su pista por el Reus (3-5) y está obligado a reaccionar y ganar un encuentro en la cancha del rival si quiere alcanzar la final. Esto también revaloriza el triunfo verdiblanco. Con este formato, cada partido es una final. Por eso por más que haya ganado el primer duelo, el conjunto de Juan Copa no se relaja. Tiene que repetir victoria en el segundo (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.00 horas) para viajar a Sant Sadurní la próxima semana con margen de error.

La defensa es el camino. El Liceo encajó cuatro goles en la primera parte del encuentro del viernes. Inusual. El cambio en la intensidad en la segunda parte fue el revulsivo hacia la remontada. Los jugadores coruñeses dieron un paso adelante y casi dejaron la portería a cero en la segunda mitad ya que solo encajaron a falta de dos minutos cuando el Noia a la desesperada, sacó su portero para atacar con cinco y, en superioridad, anotó el tanto que supondría el definitivo 6-5.

La bola parada, que el curso pasado fue fundamental en la conquista de la Copa del Rey y este en la de la Supercopa de España, siempre es otro factor importante en cada partido, más si es prácticamente una final. El Liceo desaprovechó el viernes dos penaltis —David Torres y Álex Rodríguez— y dos faltas directas —Jordi Adroher—, una a 34 segundos para el final, con las que podía haber tenido un encuentro más plácido. Por contrapartida, también Carles Grau fue un seguro en ese sentido al detener hasta cuatro faltas directas a los adversarios, aguantando atrás lo que no se podía sentenciar delante. Y en relación a esto, un tercer factor a tener en cuenta, las cartulinas azules. Marc Grau, que recibió dos el viernes, está apercibido. Lo mismo que Xavi Costa, que lleva otras dos desde que arrancó el play off.

De todos modos, el de hoy será un partido complemente diferente que no tendrá mucho que ver con los antecedentes. Pere Varias tendrá que decidir si utiliza el as bajo su manga, que es un Eloi Mitjans que el viernes no forzó y se quedó en el banquillo. Otra derrota pondrá contra las cuerdas al Noia. Y ese es el objetivo del Liceo, más que nunca después de ver lo que le ocurrió ayer al Barça.