Irene Martínez: “No tengo nada que perder en el Europeo”

El viaje de Irene Martínez ha sido largo. No solo el desplazamiento hasta Tirana (Albania) para disputar el Campeonato de Europa. También el de la temporada, tantos y tantos meses lesionada. Y el de su carrera deportiva, muchos años en el alto nivel que van pasando factura al cuerpo, pero sin perder la ilusión por competir. Por eso llega a la cita continental sin nada que perder. Compite hoy en la categoría de 59 kilos. La coruñesa sabe que ha hecho únicamente la mitad de la preparación. Pero precisamente eso le libera de toda presión para una competición que de momento todavía no cuenta de cara a su gran objetivo a largo plazo: París 2024.

“Empecé el año lesionada. Estuve hasta marzo sin entrenar”, recuerda Irene Martínez, que reconoce que tenía mucho dolor en la cadera y eso hizo que le asaltaran las dudas de si era conveniente o no olvidarse de la competición por este año. Porque, “el deporte es salud, pero el de alto nivel.... no”, reflexiona, “cuando llevas muchos años es complicado que no te duela nada”. Su discurso recuerda al de Nadal. “Es que muchas veces no nos queda otra que aprender a convivir con el dolor. Yo lo he hecho. Lo más complicado es de cabeza. Unos días bien, otros peor. Te vas quemando”, insiste.

Finalmente, la levantadora del CH Coruña decidió someterse a una infiltración, asegurándose que esa intervención no iba a ser perjudicial a la largo, incluso para su vida normal. Empezó a entrenar, poco a poco fue levantando cada vez más peso hasta que la opción del Europeo se convirtió en una realidad. “No quería perdérmelo. Me daba pena que si no iba al Europeo para mí ya era dar por cerrada la temporada y pensar en la próxima. E ir es una experiencia más. Que ya no tengo 15 años y ya me quedan menos oportunidades”, dice. “Pero voy sin expectativas —continúa—. Me gustaría acercarme lo máximo posible a mis marcas pero sabiendo que no he hecho una preparación completa, solo la mitad del trabajo. Más o menos es ir viendo cómo me encuentro y si me sale, bien y si no, también. No tengo nada que perder. Por eso no me preocupo”.

Este Europeo es sin presión, pero eso no significa que Irene Martínez no tenga objetivos ambiciosos. Sobre todo a largo plazo. En dos años son los Juegos Olímpicos. Ya se quedó una vez, en Río 2016, a las puertas de ellos. Y París podría ser su última oportunidad. “No por mi edad, que tampoco soy una niña, sino porque la halterofilia está en la cuerda floja. Así que para mí es mi objetivo principal. Difícil, pero hay que ir paso a paso”, comenta y explica el nuevo sistema de clasificación; “Solo hace falta una buena competición, sumar un buen total olímpico de aquí a 2022. No es como antes que tenías que ir haciendo puntos. Y empieza a contar a partir del próximo Mundial”.