El Liceo está a solo una victoria de la final del play off por el título de la OK Liga. Los verdiblancos se apuntaron ayer el segundo punto de la eliminatoria de semifinales al volver a imponerse al Noia, esta vez por 5-2, sin tanto sufrimiento como en el primer duelo del viernes (6-5). Los coruñeses tendrán su primera oportunidad de clasificación el viernes (20.30 horas) en el Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia, donde les esperará un recibimiento hostil. Allí ya empataron (5-5) en la primera vuelta de la temporada regular, un partido marcado por los cinco tantos de un Eloi Mitjans que sigue inédito en la eliminatoria. Pere Varias ya no podrá reservarlo mucho más mientras que los de Juan Copa dispondrán incluso de margen de error y les vale con ganar uno de los dos partidos a domicilio —lo ideal, el primero— y si no, aún quedaría un quinto en A Coruña.

No habían acabado demasiado contentos los jugadores locales el viernes, conscientes de que entre sus propios errores y el acierto de Jordi Bargalló les habían complicado el partido. Al día siguiente su remontada cobró más importancia con la derrota del Barça contra el Reus. Esto es el play off y nadie regala nada. Así que tocaba empezar todavía con más concentración. Y con uno de sus tradiciones aluviones de inicio. Si no llegó antes el gol, de hecho, fue porque Blai Roca tiró de guardas para despejar el tiro de Álex Rodríguez, casi a bocajarro desde el punto de penalti. A la siguiente ya no hubo salvación posible para los visitantes cuando Rodríguez metió un pase el asegundo palo para que David Torres inaugurase el marcador. El Noia replicó. ¿Por medio de quién? De quién si no. Jordi Bargalló pilló una bola suelta en el área para clavarla a la escuadra. Y si bueno fue ese gol, todavía mejor el que le siguió de David Torres, que en una contra fue visto por la izquierda por Rodríguez, que le pasó, el coruñés pilló la bola a la primera y fusiló imparable. De nuevo el diálogo era de capitán a capitán. Por lo menos en una faceta goleadora a la que antes del descanso se les unió Roberto di Benedetto. El francés se quedo solo a la contra frente a Roca y definió con dos ganchos y un remate escorado para el tercero. El Liceo era el claro dominador. Pero al Noia le sentó mejor el descanso. Roc Pujadas se sirvió de su técnica individual para recortar nada más salir de vestuarios. Y entonces al Liceo le interesó más dormir el partido, abrir la cancha, sin arriesgar para no verse sorprendido a la contra. Dejó que fueran los catalanes, que además tenían problemas de faltas, los encargados de llevar el peso o de, por lo menos, asumir la responsabilidad. Lo hicieron y surgieron las paradas de Carles Grau cuando más se le necesitaba. No es que los verdiblancos no tuvieran ocasiones de gol o que no probaran a Blai Roca, sino que elegían más cuándo hacerlo, con cabeza. Y ya en la recta final pudieron sentenciar. Primero con una directa de Jordi Adroher. Y por último con una contra culminada por Maxi Oruste. 2-0. La final más cerca. Barça-Reus El que dio la campanada el sábado fue el Reus, que asaltó el Palau Blaugrana por 3-5 y obliga a los culés a la remontada en la eliminatoria de semifinales. Hoy se vivirá el segundo asalto (21.05 horas), de nuevo en la Ciudad Condal. Los rojinegros ya tienen poco perder en este encuentro, donde toda la presión estará en el tejado culé. Porque la semana que viene la serie se traslada a la localidad tarraconense en la que como local, tiene en su mano derrocar al gran favorito y vigente campeón.