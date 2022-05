Hay buenas noticias para el Leyma a pesar del 2-0 en contra con el que se traslada el play off de ascenso a la ACB a A Coruña. Porque se confirma que Atoumane Diagne estará disponible para el partido del jueves contra el Girona (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.30 horas), en el que los naranjas tratarán de prolongar la eliminatoria al menos un partido más. El pívot senegalés sufrió un golpe en el segundo duelo, disputado el sábado, y su reacción de dolor en la pista hizo saltar las alarmas, sobre todo teniendo en cuenta sus antecedentes tras más de un año sin jugar por una lesión grave de rodilla. Las pruebas realizadas al jugador descartan una lesión y Sergio García podrá contar con él.

La defensa de Diagne sobre Marc Gasol estaba siendo una de las claves de la eliminatoria. Los centímetros del techo del equipo, de 2,15, hicieron que la estrella del rival no se encontrara cómodo en la pintura y tuviera que jugar más alejado de ella —aunque eso no le restara efectividad—. El sábado tuvo un encontronazo, rodilla con rodilla, con Fjellerup. El pívot quedó ene l suelo y tuvo que salir de pista apoyado en uno de los miembros del cuerpo técnico del conjunto naranja. Al empezar a andar no podía ni apoyar, aunque después ya fue cojeando hasta el banquillo, donde pasó el resto del partido con una bolsa de hielo en la zona. Su presencia el jueves aumenta las posibilidades de victoria. Como también la posibilidad de que el Palacio luzca lleno. Ya están a la venta las entradas por 25 euros (5 para menores) para no socios y 10 (2 las sub 18) para los abonados.