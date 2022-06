A cuarenta minutos de Primera

El Viaxes Amarelle está a cuarenta minutos de la vuelta a Primera División. Después de una temporada casi perfecta, con 25 victorias y solo una derrota, además en la última jornada, el equipo coruñés ascenderá si gana el sábado al Alcantarilla murciano en la Sagrada Familia (18.00 horas). Si no lo consigue, todavía le quedará otra vía, más larga porque implica dos partidos más. Por eso las naranjas se aferran al factor cancha para dejar resuelto y visto para sentencia el objetivo que llevan persiguiendo durante todo el curso.

“Hemos llegado al momento que esperábamos durante todo el año después de haber hecho una liga impecable. Estamos ya en el play off para volver a la máxima categoría”, dice Jorge Basanta, entrenador del Amarelle. “Tenemos muchas ganas de que llegue ya el partido. Gracias a la buena fase regular y a tener el mejor coeficiente, tenemos el factor cancha y creemos que estará el pabellón a tope para animar, así que con mucha ilusión y ganas”, añade.

El equipo coruñés no piensa más allá del sábado, es decir, lograr el ascenso por la vía rápida, sin tener que ir a los otros dos partidos extra. “Pero igual pensará nuestro rival”, responde Jorge Basanta. “Estamos enfocadas solo en el sábado y aprovecharnos de ese factor cancha, que es importante, aunque no definitivo”, continúa el técnico.

El Amarelle se ha ganado por méritos propios ser el rival a batir. “Lo somos los que descendimos de Primera. Tres de los cuatro estamos en la fase de ascenso y dos podemos intentarlo por la vía rápida. Claro que somos favoritas, pero el Alcantarilla lleva cuatro años seguido jugando esta fase y este año ha hecho una apuesta económica muy importante para que por fin vaya la vencida”, se quita presión. Los dos, por tanto, tienen la experiencia que se necesita en este tipo de partidos: “Nosotros nos vemos casi cada año en este tipo de batallas. Hace dos años, una final para el ascenso. El pasado, el play out... Estamos acostumbradas, sabemos cómo gestionarlo y afrontarlo.

Jorge Basanta: "No ha sido tan fácil como parece"

El Alcantarilla también y además se ha reforzado para ello. “Ha dado un salto de calidad importante fichando como entrenadora a Alicia Morel, exseleccionadora nacional, y a jugadoras contrastadas como Marta de los Riscos, que es una estrella para Segunda División. El proyecto es importante, tiene de todo, veteranas y jóvenes que dan mucha alegría. Y también intensidad y poderío físico en el juego”, analiza el entrenador naranja.

Para él la clave será que su equipo consiga llevar el partido a su terreno. “Es importante salir muy enchufadas porque ponerse por delante en este tipo de encuentros es fundamental porque después es complicado entrar en las defensas”, dice y incide en esos pequeños detalles que cuando la igualdad entre los equipos es máxima, decantan la balanza: “Sobre todo el trabajo en las dos áreas, por un lado estar más acertado y por otro, las porteras. Y después estará el balón parado”.

El trabajo de todo el año avala al Amarelle. “Y no ha sido tan fácil como parece”, apunta Basanta. Un año perfecto que no emborrona la derrota en la última jornada. “Sí que nos trastocó un poco los planes porque estábamos con ilusión de lograr ese pleno histórico que no había logrado nadie”, reconoce y no cree que les vaya a afectar. “No vamos a plantear el partido igual. Allí jugamos muchos minutos con jugadoras no habituales, hicimos rotaciones... el del sábado será diferente”, alega.

El Amarelle lleva un par de temporadas encadenando ascensos y descensos, el último un tanto atípico. “Siempre descienden tres y el año pasado lo hicieron cuatro con un play out que nos hicieron ir a jugar a Elche... bien, perdimos, pero con 27 puntos, que cualquier otro año hubiese servido para mantenernos”, recuerda. Por eso agradece que el club su compromiso. “Este equipo es de Primera”, concluye.