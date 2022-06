Javi Vega: “Solo debemos pensar en este partido”

Los naranjas jugaron dos partidos completamente diferentes en Fontajau. Y ahora se aferran al primero (74-66). Sobre todo a las sensaciones defensivas. El Leyma consiguió frenar a muchas de las armas del Girona. Pero le faltó más dinamismo y acierto en ataque para optar a una recompensa mayor. En el segundo ya no hubo opciones (92-62). Con un 10 de 13 triples en la primera parte, los catalanes se escaparon y los coruñeses bajaron los brazos. “Solo puede ir a mejor la cosa”, analiza el capitán, que ratifica: “Nosotros solo podemos mejorar y si lo hacemos ellos serán más vulnerables, además, hay que pensar que es imposible que mantengan ese porcentaje tan alto de acierto”.

Tanto se habló del efecto Marc Gasol y al final no ha sido la estrella la que marcó la diferencia en ninguno de los dos encuentros. “No ha sido el Marc Gasol de los 30 de valoración”, reconoce Javi Vega, “pero independientemente de los puntos o los rebotes que coja, es determinante por todo lo que genera, pero también por lo que condiciona”. En el primero fue Jawara el que sentenció al Leyma y en el segundo un actuación coral liderada por los triples de Urtasun y la dirección de Fjellerup. “Marc en el primero incluso se le vio incómodo, con malos gestos, le estábamos molestando. En el segundo... se ve que incluso es mejor cuando está cabreado”, bromea.

Para Vega, que reconoce que el equipo naranja es “irregular” y que funciona “a rachas”, la clave es empezar bien. ”Funcionamos un poco así”, dice. Si el conjunto dirigido por Sergio García encadena un par de buenas acciones, ya ha demostrado a lo largo de la temporada de lo que es capaz en ataque. “Somos el segundo mejor equipo de la liga en ataque. Tenemos que pensar que puede ser nuestro último examen, que fluya el balón y disfrutar. Si lo hacemos podemos ganar a cualquiera”, aconseja. Y también no pensar en todo lo que falta para remontar el 2-0. “Solo en el primero. Si no la montaña se nos puede hacer muy grande. Este es también un juego muy psicológico. Y si ganamos... a ellos también les pueden entrar las dudas”, indica.

El último factor es el de la afición. “Sé que no nos van a fallar y que el pabellón se va a llenar. Sea por la razón que sea, si es para ver a Marc Gasol o por lo que sea”. En la fase regular fue una de las mejores entradas. Aunque tuvo más efecto la llamada de Berrallouco el día del aniversario del Tsunami Naranja. “Ese sí que sería un incordio para Marc si le dejan estar en la pista...”, vuelve a bromear Vega, que aboga sobre todo por hacer disfrutar a los que vayan. Por si es el último. Y para que no lo sea. Partido a partido. La remontada como objetivo.

“Sufrir y disfrutar”, la petición de Sergio García

Sergio García pide borrón y cuenta nueva antes de jugar el tercer partido de la eliminatoria del play off de ascenso a la ACB contra el Girona. “Evidentemente el equipo tenía un objetivo de resultados en los dos primeros partidos que no hemos conseguido, pero no nos ayuda en nada estar pensando en ellos. Tenemos que focalizar en el siguiente, con nuestra gente. A ver si somos capaces de hacer un partido completo y estar al nivel de las grandes citas este año en nuestro campo para conseguir una victoria fundamental”, analiza el técnico en la previa. El vasco cree que el Girona va a seguir en la misma línea — “le ha funcionado bien”— y que tienen que ser ellos mismos los que cambien para que se dé un resultado diferente: “Es en lo que estamos focalizados. Lo que tenemos que ver es que estamos jugando un play off y hay que disfrutar al mismo tiempo que sufrimos. Esto es la mejor parte del año y entre todos empujar a los jugadores para hacer un gran partido y que todos disfrutemos del equipo”. Y esos cambios pasan, según el entrenador, por “encontrar un mejor ritmo ofensivo”.