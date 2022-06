No dejes para mañana...

Tercer partido de las semifinales del play off por el título de la OK Liga para el Liceo, que viaja a Sant Sadurní con la tranquilidad que da el 2-0 tras las dos victorias contra el Noia en los dos partidos disputados en A Coruña. Los verdiblancos tienen tres bolas de partido para acceder a la final. Lo ideal sería dejarlo resuelto cuanto antes, esta misma noche (Ateneu, 21.00 horas), sin esperar ni al domingo, cuando se disputaría el cuarto duelo de la serie, ni mucho menos al martes que viene, al quinto, que ya sería de nuevo en A Coruña. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Porque el conjunto coruñés tiene que ganar uno de los dos partidos que jugará ahora fuera de casa y no es nada fácil, seguramente en un ambiente hostil, en una pista que complica la acción y ante un equipo que sabe que gasta su última bala y que eso lo hará más peligroso.

Los de Juan Copa han acostumbrado a hacer que parezca sencillo lo que hace y no lo es. Sus ya 25 victorias en lo que va de curso en la competición doméstica —entre la fase regular y el play off— por solo dos empates y tres derrotas, los 153 goles a favor y solo 70 en contra... no llegan por casualidad. Todo el esfuerzo, todo el trabajo desde agosto, está a solo 50 minutos de llevarles al destino deseado, donde solo espera soñar. Un último esfuerzo, aunque sea con la baja de Marc Grau —que cumple sanción por acumulación de azules, tres desde que empezó el play off (cuatro partidos)— bien vale la pena para acabar como se empezó. Los verdiblancos ya ganaron la Supercopa de España con la que se abrió la temporada. Después se les escapó la Golden Cup en unas disputadas semifinales contra el Benfica, y la Copa del Rey, donde defendían título y perdieron a las primeras de cambio frente al Reus.

El Noia dio un aviso la semana pasada en el primer partido, en el que estuvo a punto de dar la sorpresa y asaltar el Palacio de los Deportes de Riazor. Se puso 2-4, pero reaccionaron bien los locales para darle la vuelta al marcador con la solidez defensiva como la base para crecer hacia arriba (6-5). Ya en el segundo duelo, la superioridad local fue manifiesta. La historia cambia porque se esperan partidos diferentes con el cambio de escenario. El Noia como local es muy fuerte y ya lo sufrió el Liceo en la temporada regular, ya que en su feudo empató 5-5 en un partido con protagonismo absoluto de Eloi Mitjans, que anotó los cinco tantos de su equipo. Precisamente el jugador con el 14 a la espalda le ha tocado ver los dos primeros encuentros desde el banquillo. Tocado físicamente, su participación será una incógnita.

Sí será baja Marc Grau, aunque viajó igualmente con la expedición a Cataluña por si hay cuarto partido el domingo, en el que sí podrá participar. Para el de hoy completará la convocatoria el canterano habitual, Nanu Castro, que ya estuvo en el banquillo en los encuentros de cuartos de final de play off contra el Alcoy, que se perdió Roberto di Benedetto tras romperse la nariz unos días antes del inicio de la fase final de la competición y que ahora juega con máscara facial. Ganar hoy tendrá hoy un premio extra para el Liceo. Porque significará una semana de descanso antes del inicio de la lucha por el título. Barcelona y Reus, fijo, ya tendrán que jugar cuatro partidos.

El Barça visita al Reus, con el factor cancha a favor para cerrar la eliminatoria en su feudo

La eliminatoria de semifinales del play off por el título de la OK Liga entre el Barcelona y el Reus está empatada a una victoria para cada equipo. Los rojinegros sorprendieron en el primero, disputado en el Palau Blaugrana, y le robaron el factor cancha a su rival. Y aunque perdieron el segundo, también en el feudo culé, trasladaron la serie al suyo con la posibilidad de clasificarse para la final si ganan sus dos encuentros como locales. El primero, esta noche a partir de las 20.30 horas. Además, el Reus ha tenido la buena noticia de la vuelta a las pistas de Raúl Marín, que estuvo lesionado toda la parte final de la temporada y ya disputó el pasado domingo unos minutos, aunque por la falta de ritmo todavía no sea el delantero decisivo y mordaz que puede decantar un partido de un segundo a otro. Los dos partidos entre Barcelona y Reus han estado muy igualados y se espera lo mismo para los dos, el de esta noche y el del domingo, en la localidad tarraconense. El Reus ganó el primero por 3-5 y el Barça el segundo por el mismo marcador, 5-3, aunque el encuentro no se resolvió hasta los últimos diez minutos y con dos faltas directas acertadas por los azulgrana. Hoy, nuevo capítulo.