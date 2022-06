El Liceo tendrá que jugar el domingo el cuarto partido de las semifinales del play off por el título de la OK Liga masculina después de perder por 6-0 en Noia, a donde la eliminatoria se había trasladado con 2-0. Para meterse en la final los verdiblancos siguen teniendo dos bolas de partido, una mañana, la otra si hiciera falta el próximo martes en el Palacio de los Deportes de Riazor, pero un mal día —siempre hay uno en series como estas— permite que los rivales se crezcan y se lo crean con una goleada no obstante engañosa. Cuando la distancia es tanta, no se puede culpar solo a la mala suerte o a las malas decisiones arbitrales. El Noia fue superior. En intensidad y en juego. Pero después de que solo un gol de Jordi Bargalló, anotado de tiro lejano en los primeros minutos, diese ventaja a los catalanes al descanso, los coruñeses habían tenido ocasiones como para haber por lo menos empatado. Cuatro acciones seguidas a bola parada —dos penaltis discutidos; dos azules y sus dos directas clarísimas— en un intervalo de cinco minutos fueron la indudablemente llave hacia el triunfo.

El Liceo no sobrevivió al carrusel de acciones que se encadenaron en el inicio de la segunda parte. Es lo que tiene el deporte. Había salido mucho mejor y tuvo hasta tres ocasiones seguidas, a cada cual mejor, pero siempre se estrelló contra un Blai Roca que cuando tiene el día, es capaz de amargar la vida a cualquiera. Y de esa triple opción del empate se pasó a un polémico penalti por retención en el área paqueña de Carles Grau que Xavi Costa transformó sin titubeos. Y de nuevo lo que podía haber sido gol de los visitantes, una ocasión clarísima de Jordi Burgaya, se transformó en el siguiente de los locales porque la frustración del 21 le llevó a rebañar a un rival y ver azul. La falta directa la aprovechó Eloi Mitjans. 3-0. El partido entró en bucle. Otra vez penalti. Otra vez riguroso. Y aunque Carles Grau pudo con Xavi Costa en el disparo, el rechace le cayó para que el delantero catalán hiciera un ejercicio de malabarismo —los verdiblancos protestaron altura— para volver a batir la portería. Y un minuto después, azul a David Torres, muy clara y como la de su compañero, innecesaria. Mitjans, que no había jugado los dos partidos de A Coruña al estar lesionado, fusiló a la red herculina. Solo habían pasado cinco minutos, suficientes para que el Noia se disparara hasta el 5-0 con cuatro goles a bola parada. El Liceo quedó completamente tocado. Encima en su oportunidad de falta directa —por la décima de los de Sant Sadurní—, Jordi Adroher falló su intento. Roc Pujadas puso la puntilla con una enorme jugada personal en la que se fue de prácticamente todo el Liceo hasta meterse en su portería. Seis goles a cero. Y aún pudieron ser más, porque el Noia tuvo otra directa —por la décima falta verdiblanca— en la que Grau sí que pudo con Joseph. Con todo perdido, Juan Copa dio entrada a Nanu Castro. A pesar de que apura sus servicios como verdiblanco, el argentino fue un soplo de aire fresco. Ahora al Liceo le toca aclarar la mente. El domingo será otro partido. El Barça recupera el factor cancha y se adelanta en la otra semifinal El Barcelona se impuso por 0-3 al Reus y recuperó el factor cancha que había cedido al perder uno de los partido en su feudo. Los azulgranas ya dominan la eliminatoria por 2-1 y pueden cerrarla el domingo, aunque de nuevo el partido será en territorio rojinegro, por lo que los locales intentarán al menos mandar la serie al quinto partido que será en el Palau Blaugrana. La igualdad, a pesar del marcador, es máxima entre ambos equipos. El Reus falló una directa para haberse adelantado y a 30 segundos para el descanso abrió el marcador Bargalló y en la segunda parte sentenciaron dos acciones de Helder Nunes.