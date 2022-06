Habrá quinto partido entre el Liceo y el Noia. Después de la goleada del viernes, los verdiblancos volvieron a perder en el Ateneu (5-4) y dejaron escapar la ventaja de 2-0 con la que viajaron a Cataluña. El martes a las 20.30 horas el Palacio de los Deportes de Riazor será el escenario del duelo definitivo. Quien gane, se clasificará para la final del play off por el título de la OK Liga masculina. De momento, el factor cancha ha sido fundamental en esta eliminatoria y el apoyo de la afición coruñesa será clave para que los liceístas se repongan del palo de los últimos tres días. El club ya ha anunciado que será jornada de puertas abiertas.

Porque tenían todas las de ganar. Tanto en la semifinal como en el cuarto partido, que estaba más que encauzado. Primero 0-2, con dos maravillas de Jordi Adroher. Después 2-4, con dos cañonazos de Álex Rodríguez. Y el Noia se levantó una y otra vez. Marcó Adriá Ballart sobre la bocina del primer tiempo para irse con vida al descanso (1-2). Recortó con un desvío de Aleix Esteller (2-3), otra vez se negaba a tirar la toalla con un penalti de Xavi Costa (3-4), empató por medio de Esteller a tres minutos el final y anotó el gol del triunfo, de Eloi Mitjans, cuando solo quedaban 17 segundos. Guión soñado.

Como el viernes, de nuevo los locales aprovecharon sus ocasiones a bola parada, un penalti que Xavi Costa mandó a las redes para el 3 de 3 en la serie. Y aunque Jordi Adroher sí que transformó una de sus directas, falló la otra. También el duelo individual de las porterías se está decantando para los catalanes, con un Blai Roca más decisivo en sus acciones que Carles Grau, que solo estuvo a su nivel habitual en el segundo partido. Hizo paradas, intervenciones decisivas, pero al final el Noia necesitó muy poco para meterse en el partido: gol en el último segundo del primer tiempo, un desvío en el área de un chut lejano, un penalti... Pero tampoco es normal que a un equipo como el dirigido por Pere Varias no le pitasen ni una sola falta en toda la segunda parte, 29 minutos en total. Acabó la primera con 7 y eso podía haber dado una ocasión extra a los coruñeses.

Ahora el quinto partido será también una cuestión de cabeza más que de piernas. Los catalanes llegarán crecidos después de la remontada. Si han ganado es porque están más metidos, más enchufados. En el Liceo no seguirán el curso que viene siete de los diez miembros de la plantilla y hay algunos que ya se han ido de vacaciones antes de tiempo.La final se pondrá cuesta arriba si no mejoran todos. El Liceo no se puede permitir el lujo de no tenerlos a todos en común para la causa. Un último baile. O una despedida a lo grande en la final luchando por un título.