Dava: “Con el Palacio somos uno más; es como una ‘bomba’, se nota muchísimo”

El Deportivo Liceo luchará desde mañana contra el Reus por el título de la OK Liga en una eliminatoria final al mejor de cinco partidos en la que los verdiblancos tendrán, una vez más, el factor cancha a favor tras el adiós del Barça en la penúltima ronda. El pasado martes el equipo coruñés no falló en el quinto y definitivo encuentro ante el Noia, al que derrotó 4-2 en un Palacio entregado al conjunto de Juan Copa, con más de 3.500 espectadores en las gradas. Mañana, a las 21.00 horas, comienza la gran final de nuevo con entrada libre y gratuita, igual que el domingo (12.00 horas) en el segundo partido de la serie. “Los aficionados han respondido muy bien —celebra el capitán, Dava Torres— y les pedimos que lo vuelvan a hacer de la misma manera, que nosotros nos vamos a dejar la piel en la pista”.

Esa “fuerza extra” que se genera desde la grada ayudó mucho en la decisiva cita del pasado martes y volverá a resultar determinante en la gran final ante el Reus. “El rugido de un gol es espectacular, es como una bomba. Te sientes apoyado, con una fuerza extra que de verdad se nota muchísimo”, relata Dava Torres, que volvió a tener el martes esa “sensación de piel de gallina”, la de las grandes citas: “Cuando salimos del vestuario para la formación y está toda esa gente aplaudiendo, es una sensación única. Son vivencias que te vas a llevar cuando lo dejes”.

“No se es justo con el Liceo”

Históricamente el Liceo ha logrado convertir lo extraordinario en habitual, siendo capaz de competir año tras año por todos los títulos con clubes con muchos más recursos tanto en España como en Europa. Una incombustible alternativa a la hegemonía de los más poderosos con un mérito enorme que no siempre se valora lo suficiente.

“Creo que no se es justo con el Liceo. En la ciudad a veces nos confundimos y castigamos cuando no toca. Lo hemos podido ver el pasado domingo. Cuando perdimos [contra el Noia, en el cuarto partido de semifinales] hubo muchas críticas totalmente injustas y no tardamos ni dos días en demostrar lo que somos como grupo, como club. Creo que es algo que nos gustaría pedir a la ciudad en todos los aspectos, no a los aficionados solamente, sino a los medios, en general, que se valore todo lo que hacemos. Aunque no sea un deporte mayoritario, el hecho de estar todo el rato en la élite es muy difícil, ya sea hockey, bádminton, tenis de mesa o brilé, me da igual”, argumenta Dava Torres.

El capitán verdiblanco agradece a la directiva liceísta su decisión de que ante el Reus la entrada al Palacio vuelva a ser libre y gratuita, como el pasado martes frente al Noia, cuando “otros clubes en momentos así deciden poner precios altos para intentar enriquecerse”.