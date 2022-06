Llegó el gran momento de la temporada para Jacobo Garrido. El coruñés viajó ayer a Funchal (Portugal) donde disputará el Campeonato del Mundo de natación adaptada, en el que afronta el reto de defender el título conseguido en 2019 en la prueba de 400 libres S9. Esta distancia siempre ha sido su mejor arma y aunque desde que se ha mudado a Barcelona para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat ha mejorado mucho en la velocidad, el primer amor nunca se olvida y los ocho largos de la piscina le siguen aportando sus mayores éxitos, como el diploma olímpico con el que regresó de Tokio. En aquella carrera fue quinto. Y prácticamente todos los que estaban en ella repetirán el jueves en la cita en Madeira. “Va a ser complicado, porque los rivales estarán muy fuertes, pero vamos a intentar quedar lo más arriba posible”, dice.

En los Juegos, el australiano William Martin se proclamó campeón, incluso rozando el récord del mundo, imponiéndose al francés Ugo Didier, clásico rival de Garrido en su carrera deportiva, y al también australiano Alexander Tuckfield, que completó el podio. Este último, sin embargo, se cae de la lista de rivales porque en la última clasificación de grado de discapacidad subió a la clase S10. El cuarto, una de las instituciones de la natación adaptada, Brendan Hall, también de Australia, es otro de los candidatos, como también el italiano Simone Barlaam, que fue sexto. “Pero ha mejorado mucho y hay que tenerlo en cuenta también. De los seis primeros en Tokio, seremos cinco candidatos al oro y yo estaré luchando por quedar de los primeros, pero estará complicado”, analiza.

El coruñés ya es casi un veterano a pesar de que todavía no ha cumplido los 20 años. A Madeira viaja sin nervios y con “muchísimas ganas”. Confiesa que le hubiese gustado tener un par de semanas más de entrenamientos. “Al ser los Juegos en septiembre y el Mundial ya en junio, pensé que iba a quedarme más corto en la preparación. Además pasé el COVID en enero y estuve dos semanas sin poder tocar el agua. Pero a pesar de todo creo que llego en buena forma y el objetivo es quedar lo más arriba posible en cualquier de las cinco pruebas que nado”, explica. Esta ya ha sido su segunda temporada en el CAR de Sant Cugat y ya ha pasado el proceso de adaptación. “El año pasado confieso que me costó mucho sobre todo el tema de los entrenamientos en el gimnasio. Yo venía acostumbrado a hacer más metros y sufría con la velocidad y es cierto que ahora tengo más velocidad y menos fondo, pero es que en natación adaptada casi no hay pruebas de fondo”, comenta.

Este cambio le ha permitido aumentar su abanico de pruebas y por primera vez en una cita internacional de tan alto calado tomará parte en cinco. De lunes a viernes, a ritmo de una por día, participará en 200 estilos, 100 mariposa, 100 libres, 400 libres y 100 espalda. El día grande, el de los 400, es el jueves, pero tiene esperanzas altas en todas. “Siempre eh sido del 400, pero también me gusta mucho nadar las pruebas de estilos y además mejoré también bastante en 100 espalda. Yo creo que puedo estar en las finales. Bueno, en la de 400 debería de estar y en las otras tendré que lucharlo”, desea.

El equipo español acude al Mundial que empieza mañana con un potente grupo de 38 nadadores. Además del coruñés, habrá más presencia gallega: Sebastián Rodríguez y Juan Ferrón. En la anterior cita mundial, España logró catorce medallas, un número al que aspira a superar con nadadores que ya se subieron al podio el pasado verano en los Juegos Olímpicos de Tokio: Marta Fernández, Michelle Alonso, Toni Ponce, Nuria Marqués, Sarai Gascón, Óscar Salguero, Miguel Luque, Iñigo Llopis y María Delgado. Además de jóvenes valores como Anastasiya Dmytriv. Por lo que todo apunta a una gran cita.