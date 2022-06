Ya solo quedan dos. El Liceo se adelantó en la final del play off por el título de la OK Liga masculina al ganar el primer partido con un dominio absoluto sobre el Reus. Primer golpe. Deportivo y moral. Los verdiblancos fueron una máquina en todas las facetas de juego y no dieron opciones a un rival que se habrá ido al hotel con la duda de qué puede hacer mañana. Por eso no hubo tiempo para más celebraciones que firmar, chocar y sacarse fotos con cada uno de los niños que animaron en el Palacio de los Deportes de Riazor, que volvió a rozar el lleno. Quizá mañana a las 12.00 horas se llegue a él. Porque ya llega el segundo partido. Y nadie puede bajar el ritmo.

Los dos equipos venían de un esfuerzo descomunal en los quintos partidos de las semifinales, solo tres días atrás. Se podía esperar que no plantearan un partido vibrante, pero el Liceo no se guardó nada. Imprimió velocidad desde el momento del saque inicial y con un disparo de David Torres tras robar en el centro de la pista y no pensárselo dos veces en tirar, empezó a probar a Martí Zapater, el elegido ayer para la portería rojinegra, que se alterna con Cándid Ballart—que venía de hacer un partidazo en el Palau y ya había amargado en un par de ocasiones a los coruñeses esta temporada—. Los de Juan Copa eran como flechas que solo apuntaban en una dirección, la portería contraria. Y así llegó el primero, en una de esas contras patentadas y con sello coruñés. Son compañeros. Son amigos de la infancia. Y cuando van mano a mano no necesitan ni mirarse. Pase de Torres y remate de Carballeira. 1-0. Los verdiblancos no se pararon ahí. El Reus, que solo había tenido un par de avisos cuando conectó pases entre líneas y con la agilidad de sus hombres bajitos y livianos, estaba desbordado. Había jugadores de verde por todas partes. Llegaban una y otra vez. Al primero, al segundo, al tercer rechace. Zapater hacía lo que podía para sacárselas de encima. Le llegaban de cerca y de lejos, porque Álex Rodríguez salió desde el banquillo con el stick caliente. También Oruste. El argentino solo necesitó dos intentos. La primera la repelió el meta rojinegro. A la segunda, gol con un disparo bien colocado desde la derecha. 2-0 y aún nadie estaba tranquilo. Y si el Liceo era un torbellino en ataque, en defensa no permitía ni una. Burgaya, por ejemplo, desesperó a Gelmà, al que se le anticipaba una y otra vez. Los locales se tiraban a bloquear todos los tiros. Carles Grau casi no tenía ni que participar. Infranqueable atrás y un rodillo delante solo era cuestión de tiempo que aumentara la diferencia ya que las ocasiones se acumulaban. Marc Grau estuve muy cerca de pillar un par de rechaces en el área y Roberto de Benedetto no pudo rematar solo delante del portero. El francés se resarció a la siguiente. Falló lo que parecía más fácil y metió la imposible. Venían haciéndole falta desde el centro de la pista. Le dio igual. Por fuerza y coraje se llevó a todos para llegar a la portería, picar la bola y mandarla a la escuadra. Antes del descanso volvió a funcionar la conexión coruñesa, pero Carballeira se estrelló contra el palo. Y hubo tiempo a que Grau demostrara que estaba ahí al estirarse para detener un tiro del Reus cuando ya moría el primer tiempo. Siguieron a la suya los verdiblancos en la reanudación. Parecía que habían cambiado de deporte, de hockey a billar, por la capacidad de jugar a tres bandas, las combinaciones, los rebotes, la velocidad de viaje de la bola. Solo se les podía parar de forma antirreglamentaria. Compagno competió penalti y azul. Tarjeta que además le impedirá jugar el próximo partido. Gelmá se llevó otra cuando luchaba en el área del Liceo mientras Carballeira esperaba para tirar la pena máxima. No le afectó al cinco, que enchufó el tiro y finiquitó el primer partido al q ue todavía le quedaría un gol de Álex Rodríguez, un palo de Burgaya y azul a continuación, con la directa de cada día de Julià para maquillar el marcador, y las paradas de Grau, incluido un penalti, para redondear la fiesta culminada por la ola en el Palacio de los Deportes de Riazor.