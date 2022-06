Segundo asalto, más importante que el primero

Terminada una final, arranca otra. El play off no da tregua. Y cada partido empieza de cero. Por eso al Liceo la contundente victoria del viernes (5-1) contra el Reus “solo” le sirve para sumar el primer punto de la eliminatoria. Y por eso también es casi más importante el duelo de hoy, el segundo (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.00 horas) que el primero. Ganar significaría quedarse a solo una victoria del título de la OK Liga masculina. Por el contrario, perder supondría ceder el factor cancha y tener que viajar al feudo rojinegro, toda una caldera que ya demostró durante las semifinales contra el Barça su poder, con la obligación de ganar al menos un encuentro para forzar el quinto. Por lo tanto, son todo suposiciones. Y desde luego, si los verdiblancos juegan como hace 48 horas, no tendrá muchas opciones el conjunto catalán, que además contará con la baja por sanción de Checco Compagno, uno de sus hombres más en forma.

El Liceo fue una apisonadora el viernes y prácticamente no mostró fisuras. El Reus tendrá que proponer algo nuevo si quiere cambiar el resultado. Los verdiblancos se esperan un partido completamente diferente. “Solo ha sido el primer partido, el primer paso. Evidentemente en una eliminatoria a cinco partidos siempre es importante ganar el primero”, rebajaba la euforia Juan Copa nada más terminar el duelo. “Entramos un poco desajustados pero a medida que fue pasando la primera parte transicionamos muy bien, que era uno de los objetivos, llegar a la portería y finalizar. Cogimos la ventaja de 3-0 al descanso y hablamos de continuar e intentar buscar el cuarto, pero con cabeza porque ellos son un equipo que tiene mucho peligro. Encontramos rápido el cuarto y a partir de ahí sí que hay un momento en el que Reus está obligado a ir a por todas y nosotros reculamos un poco de más. Pero en general estuvimos bien los 50 minutos”, analizó sobre el encuentro y sobre el de hoy pronosticó: “Va a ser un partido completamente diferente porque ellos van a intentar salir con todo porque intentarán ir a por el factor pista y para nosotros será un partido vital, importantísimo. Le pedimos a toda la gente que vuelvan. Ha sido una maravilla jugar aquí estos días. Tenemos que intentar ganar e ir con 2-0 a Reus”. Una máquina con licencia para ganar Y es que una de las claves tanto del partido del martes, el quinto de las semifinales contra el Noia, como el del viernes, el primero de la final, fue el ambientazo en el Palacio de los Deportes de Riazor, rozando el lleno y con un público entregado que incluso acabó haciendo la ola. Una simbiosis entre la grada y el equipo que es una gran noticia de presente, pero también de futuro. La jornada de puertas abiertas se prolongará a hoy —y se supone que si hay quinto, el martes 21, también será gratis la entrada—. Será ya el tercer partido de la semana, por lo que entrará también el factor cansancio. El Reus contará con una rotación menos por la baja de Checco Compagno —su compañero Marc Julià está apercibido, Jordi Burgaya por parte del Liceo—. GRAZAS, GRAZAS e GRAZAS por este apoio. Hoxe loitamos aínda con máis forza grazas a vós.



Vémonos o domingo, #Liceístas. A entrada será outra vez de balde!#TodosÓPazo #TodoÓVerde



📸 @manu_boutureira pic.twitter.com/T7HYxY3AOv — Hockey Club Liceo (@HockeyClubLiceo) 10 de junio de 2022 Pero igual eso también se convierte en un contrapunto porque le otorgará más minutos a Raúl Marín, que sale de una lesión y prácticamente no jugó en el play off. El viernes, lo hizo ya en los minutos finales y provocó la ira de la afición con sus acciones. Ya estaba protestando a los árbitros antes de empezar. Para bien y para mal el nueve siempre es diferencial. Más si hay bola parada, especialidad en la que no se queda atrás y le ha tomado el relevo Marc Julià, que dio una exhibición en las semifinales contra el Barça. Ahí el Liceo también jugó con mucha cabeza para no darle oportunidades extra el rival. No se cargó de faltas. Evitó las peleas. Y solo concedió una directa —por azul a Burgaya— (que fue gol) y un penalti (parada de Carles Grau) cuando ya estaba resuelto el encuentro y su desenlace no cambiaba el signo del partido. La Federación aprueba la creación de la Copa Ibérica La Federación Española de Patinaje aprobó ayer en su Asamblea General Ordinaria, celebrada en la sede del Comité Olímpico Español, la creación la próxima temporada de la Copa Ibérica de hockey sobre patines, que jugarán los campeones de España y Portugal tanto en categoría femenina como en la masculina. Será a partido único y para la primera edición se sorteará la sede y después se irá alternando cada año. En categoría masculina, el Liceo y el Reus, ya en la final de la OK Liga, tendrán como premio extra la posibilidad de luchar por este otro título mientras que en la liga lusa el Porto ya está en la final y el Benfica y el Sporting se disputan la otra plaza en el quinto partido de su semifinal. En la Asamblea también se aprobó el calendario para la próxima temporada, con la Supercopa para el 3 y 4 de septiembre y el inicio de la OK Liga, para el día 10.