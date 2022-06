Noveno aniversario de la séptima

La semana en la que el Liceo tiene sus dos primeras posibilidades de proclamarse campeón de la OK Liga empezó con el primer aniversario de la décima Copa del Rey, que se cumplió el lunes, y sigue hoy, día en el que hace nueve años los verdiblancos conquistar su último título doméstico. Dos efemérides de dos de los momentos más importantes de la historia reciente del club que pueden juntarse con el tercero. Pero no hay que adelantar acontecimientos. Por más que los de Juan Copa dominen por 2-0 la final del play off, todavía queda mucho camino por delante. Pero mientras, se puede recordar el que ya fue andado. En el equipo ya no queda nadie de aquellos protagonistas, aunque sí estaba ya por allí un jovencito César Carballeira, todavía juvenil, pero ya llamando a las puertas de los mayores y convocado en un par de ocasiones, en todas las fotos de las celebraciones.

El Liceo había llegado a la temporada 2012-13 después de un paseo triunfal por Europa. En 2010 había acabado con una sequía de seis años sin ganar títulos, el periodo más largo de su historia desde que en 1982 inició la cuenta, ya que el último había sido la Copa del Rey de Jerez de 2004. En Torres Novas (Portugal), los verdiblancos vencieron al Igualada en semifinales y al Blanes en la final para levantar la Copa CERS. Y los coruñeses prolongaron su dominio en el Viejo Continente los dos años siguientes, pero ya en la máxima competición, la Liga Europea. En 2011 fue a Lodi a disputar la final a ocho, donde se deshizo sucesivamente de Noia, Porto y Reus. Y solo un año después, con Andorra como escenario, pudo con Candelaria, Valdagno y Barcelona para convertirse en el primer equipo de la era de la nueva Champions en revalidar el título. El Liceo inicia la final ante el Reus impulsado por el Palacio Con ese palmarés abrió un nuevo curso con las importantes bajas del portero suplente Tiago Sousa, del también portugués Ricardo Barreiros y de Sergi Miras, destino al Barcelona —y que año después regresaría a vestir de verde—. Llegó solo Aitor Prada para acompañar a Xavi Malián en la portería y el argentino Lucas Ordóñez, que se unió a Jordi Bargalló, Josep Lamas, Toni Pérez, Matías Pascual, Eduard Lamas y Pablo Añón. Una plantilla corta que completaban los júniors Alberto Bodelón y Pablo Fernández, incluso un todavía juvenil César Carballeira cuando fue preciso, a los mandos de Carlos Gil. El conjunto verdiblanco cogió el mando de la competición en la segunda jornada, cuando goleó por 13-2 al Alcoy, y no lo soltó hasta la última. Llegó a disponer de una ventaja de ocho puntos con el Barcelona al arranque de la segunda vuelta. Pero tuvo que sufrir hasta el último segundo. Los azulgranas encadenaron catorce victorias en las últimas catorce jornadas de la liga y no dejaron respirar tranquilos a los liceístas, que con una plantilla corta ya de por sí, sufrieron las lesiones de los hermanos Josep y Eduard Lamas y de los argentinos Ordóñez y Pascual, que se perdieron varios partidos. Eso les hizo llegar al tramo final con las fuerzas muy justas. Y el 15 de junio de 2013 tuvieron que ir a Lleida, al último partido, jugándoselo a todo o nada. Solo les valía ganar. Y lo hicieron con un gol de Josep Lamas a falta de tres minutos para la bocina. 30 partidos. 24 victorias. 4 empates. 2 derrotas. Séptima liga 20 años después de la sexta. Una situación inédita: el conjunto coruñés nunca dominó una final a cinco partidos por 2-0 En los recién cumplidos 50 años de historia del Liceo, el equipo coruñés solo disputó dos finales de play off de liga a cinco partidos y nunca la lideró por 2-0, por lo que la de esta temporada es una situación inédita. Es más, los verdiblancos perdieron en las dos ocasiones anteriores, en ambas contra el Barcelona, una en el quinto partido (2-3) y otra por la vía rápida (0-3). En el curso 1995-96, el Liceo, que había eliminado en cinco partidos al Reus en semifinales, cayó en el primer duelo de la final en el Palau Blaugrana, pero se repuso en el siguiente encuentro a domicilio para empatar la eliminatoria y robar el factor cancha. Los coruñeses se impusieron en el primero de sus encuentros en casa y se quedaron a un triunfo del título que estuvo muy cerca con un disparo de Raúl Monserrat que Folguera detuvo sobre la misma línea tras darle en la espalda. Después el Liceo cayó en los penaltis y la final se fue al quinto, de nuevo al Palau donde los culés se alzaron la copa de campeones. Más de diez años después, en la temporada 2008-09, los verdiblancos repitieron final contra el Barcelona con derrota por 0-3, aunque dando más guerra de lo que parece. El segundo partido en la Ciudad Condal lo perdieron en los penaltis y el tercero en el Palacio, por 5-6.