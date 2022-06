El paso adelante de la segunda unidad

En el Liceo no se cansan de repetir que su mayor virtud está en el grupo y que nunca son tan fuertes como cuando van todos a una en la misma dirección hacia el objetivo. El clásico la unión hace la fuerza. Y ese ha sido uno de los motivos por el que lo que los verdiblancos, tras una semana gloriosa, están a un solo paso del título de liga superado el pequeño bache de las dos derrotas en Noia con la victoria en el quinto partido de las semifinales y los dos triunfos siguientes frente al Reus para situar el 2-0 en la final del play off. Y en ese grupo, dio un paso adelante la segunda unidad. En estos últimos tres encuentros, Juan Copa decidió dar dos mandos, uno a Roberto di Benedetto, el del equipo titular junto a César Carballeira, David Torres y Jordi Adroher —además de Carles Grau en la portería—; y otro a Álex Rodríguez saliendo desde el banquillo acompañado por Maxi Oruste, Marc Grau y Jordi Burgaya. El equilibrio es total y también clave para que el inicio de las rotaciones no suponga un hándicap sino una fortaleza.

Calor a 1.000 kilómetros de distancia El dato es claro. Durante los nueve partidos del play off —dos en cuartos de final contra el Alcoy, cinco de semifinales frente al Noia y los dos que van de la final con el Reus—, los ocho jugadores de la plantilla verdiblanca han marcado. En lo alto de esta tabla aparece Álex Rodríguez, con nueve goles. Le sigue Jordi Adroher, con siete; con cinco se sitúan Roberto di Benedetto y Maxi Oruste, que son los mismos que había anotado en toda la liga regular —estuvo lesionado, recuperándose de una pubalgia, y solo disputó 16 encuentros—; con cuatro está el pichichi de la temporada David Torres; con tres Marc Grau y César Carballeira y con dos, Jordi Burgaya. La aportación de esta segunda unidad, además, no solo es importante a nivel ofensivo y también ha destacado por su capacidad en defensa como ya lo habían hecho en las dos últimas finales contra el Barça. 21 Solo el Noia, que disputó ocho partidos —ya eliminado—, tuvo una actuación coral similar con la participación de sus ocho integrantes: Jordi Bargalló (6), Xavi Costa (6), Eloi Mitjans (6), Roc Pujadas (5), Aleix Esteller (3), Adrià Ballart (2), Álex Joseph (2) y Toni Salvadó (1). El Barcelona, sobre el papel la mejor plantilla y que quedó apeado por el Reus, consiguió que sus ocho hombres tuvieran protagonismo de cara al gol —se quedo sin anotar Nil Roca— y tampoco el Reus, de momento, puede presumir de ello. En el conjunto rojinegro de hecho, solo habían intervenido seis goleadores hasta que el domingo Raúl Marín, todavía convaleciente de su paso por el quirófano por una lesión en la espalda, salió a la cancha del Palacio de los Deportes de Riazor para transformar un penalti y volver a sentarse en el banquillo. El máximo realizador es Marc Julià, con nueve, dos más que Checco Compagno, siete. David Gelmà se queda con cuatro, Joan Salvat con tres, Sergi Aragonés con dos y Diego Rojas con uno. Gijón-Palau, final de la liga femenina El Telecable Gijón y el Palau serán a partir del sábado los protagonistas de la final de la OK Liga femenina. El conjunto asturiano tendrá el factor cancha a favor, pero serán las catalanas, que defienden título, las que abran la eliminatoria en su feudo dentro de dos días a partir de las 20.00 horas. Después la serie se desplazará a Gijón con el segundo duelo previsto para el viernes 24 y el tercero, si fuera necesario, sería en el mismo escenario el domingo 26. El Telecable, que terminó primero la fase regular, eliminó al Manlleu en semifinales mientras que el Palau pudo con el Vila-sana en un tercer partido de infarto que se decidió en el último segundo con un tanto de Aina Florenza. Podría darse el caso de que los dos campeones de liga, la masculina y la femenina, fuesen de fuera de Cataluña si ganan Liceo y Gijón. Raxoi, entre los nuevos equipos de OK Plata La Federación Española de Patinaje informó ayer de los nuevos equipos de OK Plata femenina porque había unas vacantes que, al no haber fase de ascenso a la categoría, finalmente han sido cubiertas por los clubes que solicitaron plaza a través de sus federaciones. Entre ellos está el Raxoi santiagués, que se unirá al Cambre y al Diver Patín, que ya militaron en esta categoría este curso. Patinalón, Raspeig, Rochapea, Gatikako Iusturi y Bembibre completan la lista.