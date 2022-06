El Liceo afronta esta noche en Reus (20.30 horas) la primera de sus tres oportunidades de proclamarse campeón de la OK Liga. El equipo verdiblanco viaja a tierras catalanas con un 2-0 a su favor gracias a las dos contundentes victorias la semana pasada en A Coruña (5-1 y 5-2). Por lo tanto, solo necesita una más para por octava vez en su historia alzar el título más complicado de todos. El más difícil porque el Barcelona es un trasatlántico al que es casi imposible de superar tanto si el formato es de liga regular como si hay play off de por medio. En los últimos 25 años, de hecho, solo ha dejado escapar tres ligas. Una para el Reus (2011) y otra para el Liceo (2013). Y uno de ellos será este año su sucesor. Porque el conjunto culé cayó esta temporada en la bombonera rojinegra que espera ahora a los coruñeses. Se prevé un lleno total con un ambiente completamente hostil, con el ya célebre cántico de “¡Ni Barça ni Liceo, força Reus!”, y a esto se aferran los locales para prolongar la serie, por lo menos hasta el cuarto partido, que será el domingo.

Por la velocidad a la que ha viajado este play off por el título de la OK Liga masculina, parece que fue ya en otra vida, pero solo han pasado quince días desde que los verdiblancos fueron a Noia con dos bolas de partido y no pudieron cerrar la eliminatoria de semifinales a domicilio y esta tuvo que viajar de nuevo a A Coruña para jugárselo a un todo o nada en el Palacio de los Deportes de Riazor en el quinto duelo. Así que la lección está aprendida. No se puede pensar más allá de los 50 minutos que los jugadores tienen hoy por delante.

Aun así, el Reus es el que tiene que arriesgar porque es el que está contra las cuerdas. El Liceo fue muy superior en los dos primeros partidos, en los que no solo potenció sus virtudes, sino que minimizó las del rival al no conceder prácticamente acciones a bola parada, que es una de las especialidades de la casa con unos letales Julià y Marín. En Reus ya perdió en la liga regular por 5-4 un partido decidido por Sergi Aragonés a falta de 23 segundos para la bocina. Las porterías también pueden ser decisivas. Y el conjunto dirigido por Juan Copa, sobre todo, tiene que jugar con mucha cabeza. Por el bando verdiblanco hay dos jugadores apercibidos de sanción (Álex Rodríguez y Jordi Burgaya) y por el local solo uno (Julià).

La plantilla viajó ayer para tener una jornada de descanso La plantilla y parte del cuerpo técnico del Liceo ya viajaron ayer por la mañana en avión a Barcelona para desplazarse desde allí en autobús hasta Casteldefells, su habitual centro de operaciones, y poder disfrutar así de una jornada de descanso antes del partido que jugarán hoy (20.30 horas) en Reus —a donde se tendrán que mover de nuevo en autobús—. La expedición verdiblanca cambió las rutinas con respecto a la temporada regular, en la que viajaba los mismos días de los partidos. Es decir, si jugaba por la tarde o por la noche, ponía el despertador sobre las cinco de la madrugada para coger el primer vuelo y llegar a Barcelona a primera hora de la mañana y a veces con el tiempo justo de ir al hotel, dejar las mochilas y subirse al autobús para poner rumbo a la pista que tocara. Por eso esta vez el Liceo decidió viajar con un día de antelación y que los jugadores puedan relajarse la jornada previa en el hotel, donde también repasarán el vídeo de las estrategias preparado por Juan Copa. Hay que recordar que el Liceo participa en una competición que tiene la particularidad de que prácticamente todos los equipos son de Cataluña. Este curso, de los catorce contendientes, once eran catalanes y completaban la lista un alicantino (Alcoy) y un madrileño (Alcobendas), por lo que acumuló, solo en la temporada regular, 13.363 kilómetros, 16.453 si se añade a la suma los desplazamientos del play off.