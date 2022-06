Han pasado ya cuatro días desde que el Liceo se proclamó campeón y las sonrisas no se borran de las caras de los jugadores y tampoco se cansan de las celebraciones porque una liga no se gana todos los días. De hecho, hacía nueve años que el equipo coruñés no lo hacía —y veinte y nueve de la anterior—. Así que tocó festejar por todo lo alto. Lo hicieron sobre la pista de Reus, nada más terminar el partido. Lo hicieron al día siguiente, al llegar a A Coruña, para entregar la copa a los aficionados en el Palacio de los Deportes de Riazor. Y ayer, con su inseparable orejera, grande, pesada y brillante, se dieron un nuevo tour por la ciudad. Entre las visitas que realizaron, pasaron por la redacción de LA OPINIÓN y después terminaron la fiesta en la casa de uno de sus patrocinadores, Estrella Galicia, en su conocida cervecería, en la que brindaron por un nuevo éxito. Porque ya conocen bien estas rutinas los verdiblancos. La han repetido tres veces en los últimos doce meses. Hace un año que abrieron la cuenta con la Copa del Rey —no estaban Jordi Burgaya ni Álex Rodríguez y sí Franco Platero y Fabrizio Ciocale—, la continuaron a principio de esta temporada con la Supercopa de España y la liga sirve no solo para cerrar el círculo sino también para ejercer de la mejor despedida para los que no seguirán el año que viene.

Una vez terminada la temporada y toda la tensión quedó atrás, ya hay tiempo para las bromas. Incluso con la salida hacia el Barcelona de los hermanos Carles y Marc Grau. “Hay dos que el año que viene no van a ganar nada”, decían entre risas en su visita a LA OPINIÓN e incluso especulaban sobre lo que se podría oír en los tiempos muertos cuando ambos tengan que enfrentarse la próxima temporada. Eso será dentro de unos meses y primero toca disfrutar del presente, tomarse, ya sí, unas merecidas vacaciones y después ya volver a pensar en hockey sobre patines. Después de pasar por la redacción, la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del Liceo se acercaron hasta la cervecería La Estrella, dos emblemas de la ciudad, una del deporte y otra de la gastronomía. El brindis más esperado. En los próximos días tendrán más compromisos, uno muy especial como es ofrecer la copa a los niños del colegio Liceo La Paz. Allí estudiaron Martín Rodríguez y César Carballeira, soñando con levantar un día la liga con los colores que le han acompañado casi toda su vida, un sueño hecho realidad y que quieren compartir con los futuros campeones de verdiblanco.