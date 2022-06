Nerja será desde hoy y hasta el domingo el escenario de un Campeonato de España absoluto con apenas representación coruñesa. Esta pasa por Mauro Triana (Playas de Castellón), que competirá en los 200 metros, Teresa Rodríguez (Riazor Coruña), en las listas de 110 metros vallas, y por las lanzadoras de jabalina Yulenmis Aguilar (Valencia y Escuela de Lanzamientos), aunque fuera de concurso, y Carmen Sánchez y Paula Piñón (Unicaja Jaén y Celta, ambas del Coruña Throwers).

La cubana Yulenmis Aguilar, afincada en A Coruña y pupila de Raimundo Fernández, está esperando por la nacionalidad por lo que podrá competir y sus resultados obtenidos serán oficiales —intentará mejorar los 62,52 metros que le auparon al top diez mundial del año—, pero no contará para la clasificación del Campeonato de España, es decir, no se podrá subir al podio. A él opta la asturiana Carmen Sánchez, que también vive y entrena en la ciudad a las órdenes de Necho Fernández, que parte con la tercera mejor marca, la segunda si no se tiene en cuenta a Aguilar y solo superada por Arantxa Moreno.