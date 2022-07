“Hay que enganchar por el sentimiento y en Maristas hay romanticismo”

Fernando Buendía vuelve a uno de los sitios donde fue feliz: Maristas. El binomio ya fue exitoso en la temporada 2016-17, en la que el entrenador llevó al equipo colegial al título de Primera y a la fase de ascenso a Liga 2. Cinco años más tarde, coge el proyecto asentado en esta categoría, semiprofesionalizada, en la que las coruñesas tienen que luchar con sus armas sin perder su esencia: dar salida a las jugadoras de la casa y ser el espejo del baloncesto femenino de la ciudad

Vuelve al Maristas. ¿Por qué?

Llevaba ya un año parado. Al principio lo llevaba bien, pero después se me empezó a hacer un poco largo el hecho de estar fuera de las pistas. Maristas contactó conmigo, ya era un sitio donde había estado a gusto, evalué pros y contras y decidí volver. Primero porque me pica y segundo porque me parece un proyecto atractivo para la ciudad y para el baloncesto.

¿Cuál es ese atractivo?

Maristas da la oportunidad a las chicas de la ciudad de jugar en una liga profesional. El equipo está montado por y para ellas. Me encanta ese romanticismo. Es importante enganchar a la gente por el sentimiento.

¿Le dejaron el listón alto?

El año pasado consiguieron un buen resultado, pero yo creo que en general el club viene de muy buenos años en los que el equipo compitió muy bien con sus armas. Es una responsabilidad. Y haberlo hecho bien en el pasado no garantiza hacerlo bien ahora. Yo tengo muchas ganas de reencontrarme con ellas y hacerlo muy bien. Será empezar de cero y hay que ponerse las pilas.

¿Qué objetivo se fija?

El objetivo prioritario es sacar gente del club para que sea el sustento del proyecto durante muchos años. Y por ahí vamos bien encaminados. El mío personal es que el equipo sea competitivo en todos los partidos independientemente de que estemos arriba o abajo. Pero es un grupo —con Almería, Unicaja, Granada, Sevilla, Tías, Aridane, Tirso, León, Plasencia, Arxil, Cortegada, Logroño y Barakaldo— muy complicado, nos recorremos media España y los viajes se complican. Así que va a ser muy importante hacernos fuertes en casa. Y es también un grupo muy potente, el que menos tiene, dobla nuestro presupuesto.

¿Ayuda el sentimiento de pertenencia de las jugadoras, la mayoría de casa, a que el equipo sea más competitivo?

Sí que hay ese sentimiento, pero no solo en las jugadoras sino de la gente que viene a Maristas a ver los partidos. En mi anterior época la gente estaba muy apegada al equipo. Vamos a intentar jugar un poco antes los sábados para que vengan más niños y que nos ayude a competir en casa.

¿Tendría que haber unos hermanos Quintela en todos los equipos?

No los hay... pero podría haberlos. Hay muchos factores. El primero, el trabajo de ellos. No han descansado ni en los veranos. Siempre buscaban un campus y se han movido para entrenar. Y han pasado muchos años por categorías intermedias. Han chupado EBA cuando eran júniors, cuando eran séniors... y Plata luego. Y ahora están en ACB. Hay un proceso de jugador que hay que tener paciencia y por ellos han apostado. No me compete a mí analizar un club que no es el mío... pero como el Básquet Coruña también lo quiero como mi casa, cualquiera sabe que yo opino que es necesario tener a gente cercana. Además la hubo en los últimos años. Y yo personalmente la tendría. Primero como espejo para la gente de abajo. Y después porque si alejas el baloncesto del sentimiento y lo conviertes en un espectáculo, la competencia es brutal. ¿Por qué ir a ver un partido de LEB Oro o Liga 2 si dándole al mando tengo uno de Euroliga? Yo sí que haría las cosas por ahí. Además es un tipo de deporte más sostenible y genera ilusión en la gente que viene por debajo. Maristas sí que tiene eso. Cualquiera chica del cadete o del infantil sabe que con trabajo puede jugar en Liga 2. Este año tendremos a Lula, que viene del júnior. Y va a tener protagonismo. A mí ese baloncesto, ese deporte, me gusta un poco más. Cuestión personal.

¿Se hace buen trabajo con la base de la ciudad?

Yo creo que tanto en el baloncesto femenino como en el masculino falta, en general, sin buscar culpables, visión global, menos localista. Si una niña tiene proyección y puede jugar en Liga 2, todos los equipos tendrían que pensar: tiene que acabar en Maristas. Porque somos las que tenemos Liga 2. Lo mismo en masculino. Hablo de sinergias, de trabajar juntos, de ir hablando de cómo van, de compartir algún día de entrenamientos... Falta ese entendimiento global. Algo que me encantaría es que el año que viene la grada de Maristas se llene de niñas que juegan a baloncesto en la ciudad y que tengan a estas jugadoras de referentes porque son las que han llegado desde aquí. Y ese camino está abierto para todas.

¿Hay discriminación?

Lo que más me preocupa es esa renuncia, que parece que se llega a una edad en la que las chicas lo dejan y los chicos no, muchas veces incluso por estereotipos sociales. Sí es cierto que a nivel de medios, televisión, patrocinios e incluso instalaciones, el trato es diferente. Hubo un momento que Maristas jugaba en Liga 2, que era lo mismo que LEB Oro (segunda categoría) y había muchas diferencias entre ellas y un equipo como el Leyma.

¿Les gustaría jugar en el Palacio?

No, Maristas quiere jugar en su cole y además eso es algo innegociable, es ya un tema emocional. Eso no quita que hagan falta instalaciones para competir a nivel profesional como gimnasios, para que las jugadoras que trabajan puedan ir al mediodía... ahí el club sí que necesita ayuda y recursos porque el pabellón del cole es limitado. Para poder competir con menos dinero hay que entrenar tanto o más que los demás y ahí hay que ingeniárselas. Tenemos que ir hacia la profesionalización.

¿Nota evolución en ese sentido con respecto a su anterior etapa?

En los viajes, por ejemplo. El club ha mejorado y cuida mucho a las jugadoras. En mi anterior etapa lo demandamos mucho. Y la temporada pasada tiró de bus y avión. Y habrá quien piense que es lo normal. Pues no. Lo normal es la furgoneta que conduce el entrenador a la una de la madrugada, después de perder de 20, con un cabreo de la leche y teniendo que ir a trabajar el lunes a las siete. Esa es la realidad del baloncesto femenino y tenemos que huir de eso. Y lo estamos haciendo. El club en ese sentido lo está haciendo muy bien porque prefiere invertir en la seguridad y en el trato a sus jugadoras que en tener mejor plantilla. Si ellas se comprometen a entrenar y a hacer un sacrificio, merecen viajar en las mejores condiciones posibles.