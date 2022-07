“No tengo una varita mágica”, señaló ayer Diego Epifanio en su presentación como nuevo entrenador del Leyma Coruña. Tras años en los que el club vendía desde el minuto cero el discurso de subir a la ACB, parece que para la próxima temporada prefiere tirar por la vía de la prudencia. No por ambición, que sigue siendo la misma y de hecho, el club se ha hecho con los servicios de un técnico que ya viene con dos ascensos debajo del brazo, uno con el Burgos y otro con el Breogán —aunque con el Estudiantes falló al perder contra el Girona—. Pero sí por la dificultad del objetivo en una LEB Oro cada vez más competitiva. Tienen que darse muchos condicionantes para el éxito final así que lo importante es centrarse en lo que depende de uno mismo como es “mejorar y crecer” tanto en el aspecto deportivo como en lo social, intentar “hacer el mejor proyecto posible” y después “el trabajo pondrá a cada uno en su sitio”.

A falta de casi dos meses para que eche a andar la pretemporada el próximo 1 de septiembre, queda mucho por hacer, pero el entrenador burgalés ya lleva unos días asentado en la ciudad y trabajando codo con codo con los que serán sus ayudantes, Román Gómez y Carlos Penedo, que repiten igual que el resto del staff y a los que ya está dando “guerra”: “A cualquier hora les estoy pidiendo cosas”. Pero es parte de lo que le gustó del club y por lo que se decidió por aceptar la oferta. “Creo que dispone de buenos mimbres para conseguir los objetivos que se proponga”, señaló. “Ya había visto que es un club que ha ido mejorando año tras año, con mucha seriedad y los ex siempre me han hablado muy bien”, continuó. “Tenemos que mejorar y crecer en lo que podamos para ser un club top de la liga, que es el camino en el que estamos ya no solo en lo deportivo”.

No hubo alusiones a la ACB. “Hay un proceso”, indicó Epifanio. “Tenemos que hacer el mejor proyecto deportivo que podamos y está claro que por ilusión y trabajo no va a ser. Pero la competición va a ser muy complicada con tres ex ACB que además son económicamente muy fuertes. Nosotros tendremos que hacer un gran esfuerzo para competir contra ellos”, insistió. Su experiencia le hace ser cauto: “En Burgos subimos cuatro veces en cinco años para conseguirlo... y yo estoy convencido de que en el futuro el Leyma va a tener la opción de conseguirlo”.

“Lo más importante es el vestuario”, añadió sobre las claves que pueden llevar al éxito, “y ahora mismo estamos con un folio en blanco viendo qué jugadores encajan mejor en nuestros esquemas”. Es uno de los motivos por los que la directiva naranja le eligió para comandar el nuevo proyecto. “Nos fijamos en su capacidad para gestionar jugadores de nivel medio alto”, indicó Roberto Cibeira, presidente del Leyma, “también que es un buen conocedor de la liga, que sus equipos siempre son competitivos y que comparte nuestro valores”. “Todos vamos a hacer todo lo posible”, resumió Epifanio, “y todo eso a lo mejor hace que seamos competitivos”. “Ojalá lleguemos a 100 puntos en todos los partidos y no nos metan más de 60. El baloncesto a veces hace que una canasta nos haga muy felices o muy tristes. Lo importante es que rememos en la misma dirección y que los que vengan al Palacio, disfruten”, concluyó.

Un presupuesto por primera vez superior al millón de euros

El Leyma subirá su presupuesto para el equipo de LEB Oro hasta por encima del millón de euros por primera vez en su historia como desveló ayer en la rueda de prensa de presentación de Diego Epifanio, nuevo entrenador naranja, el presidente Roberto Cibeira. “El año pasado ya estuvimos por encima de 900.000 euros y este vamos a estar por encima del millón de euros. Nunca habíamos estado en estas cifras”, apuntó el máximo mandatario, que agradeció que tanto Leyma como Estrella Galicia, dos patrocinadores principales, mantengan su apoyo, lo mismo que Ibereólica y Caixabank. “Y tenemos bastante avanzadas las conversaciones con la Diputación”, añadió Cibeira, un hecho importante porque el club no contó con el respaldo de esta institución durante los últimos tres años.