Carles Grau fue presentado ayer como nuevo portero del Barcelona. El ex del Liceo, del que se despidió el jueves en redes sociales y donde consiguió ser las dos últimas campañas el guardameta menos goleado de la liga, sustituirá en la meta azulgrana a una leyenda como Aitor Egurrola, retirado de las pistas, y firma por tres temporadas en las que tendrá que luchar por el puesto con Sergi Fernández. Compartirá equipo, como en A Coruña, con su hermano pequeño Marc Grau, cuyo fichaje por el conjunto culé será oficializado en los próximos días.

“Estoy muy ilusionado de volver al Barça después de haber estado dos años en el hockey formativo —de 2008 a 2010—, justo antes de dar el salto a la OK Liga. Sé que parece un tópico pero jugar en el Barça es un sueño hecho realidad y he trabajado mucho para llegar algún día. Y ese momento ya ha llegado”, señaló en declaraciones facilitadas por el club. “Lo importante es que el equipo mantenga la línea ganadora que tiene y la buena sintonía que se ve desde fuera. A nivel personal quiero exprimir al máximo esta experiencia que se me da y entrenar fuerte para ser mejor y seguir aprendiendo de un referente como Sergi Fernández”, añade.