Jesús Bamonde comenzó a montar con 8 años junto a Chan Guimarães, el ahora director técnico de Casas Novas, gracias a la influencia de su hermano. Llegó al centro larinés desde la Sociedad Hípica de A Coruña montando caballos de la escuela y con 18 años se fue a Alemania para profesionalizarse. Después de una larga temporada trabajando en Francia y Asturias, volvió a casa con un sueño cumplido: dedicarse a montar caballos. “Para mí es súper especial ya no solo por el hecho de entrenar aquí: yo soy de A Coruña, desde que se inició Casas Novas he estado montando aquí y para mí es como jugar en casa. El público, la gente, el lugar... todo se vuelve muy emocionante”, reconoce antes de afrontar la cita arteixana.

Para él, “de los concursos de A Coruña se habla en todo el circuito” por lo que todo el mundo quiere venir a competir a Casas Novas, donde “la calidad del concurso es altísima”. “Las instalaciones son las mejores del mundo y la gente se encuentra encantada aquí. El concurso está muy bien posicionado y asentado en el calendario internacional. Además, se encuentran con una ciudad muy bonita y muy cordial donde nadie es forastero. A Coruña es muy acogedora y, por supuesto, ofrece una muy buena gastronomía local”, alaba sobre las virtudes locales.

El fin de semana competirá con AGR Troublemaker y Caporal. “A Troublemaker lo he visto nacer y prácticamente lo he criado yo y lo he acompañado hasta donde está ahora. Es un caballo que está teniendo muy buenos resultados y que el año pasado ganó el Campeonato de España de 7 años. Poco a poco se convertirá en un caballo que podrá saltar en cualquier campeonato”, analiza sobre el primero de sus equinos. “En cuanto a Caporal, es un caballo de 10 años muy rápido y competitivo. Ya ha participado en pruebas importantes en Madrid, Lisboa o Italia; es realmente rápido y divertido”, añade sobre el segundo.

“Ninguno de los dos está todavía a su máximo potencial, ya que son caballos muy jóvenes, pero hay que seguir compitiendo con ellos para llevarlos a su punto óptimo. Ambos tienen temperamento, pero los caballos buenos siempre tienen personalidad”, resume. Por es su objetivo para el CSI de A Coruña es “sencillo”: “Que los caballos salten muy bien e intentar estar en lo mas alto en cualquiera de las pruebas que participen”. No cree, sin embargo, que sea un factor a tener en cuenta el hecho de competir en casa: “Mis caballos trabajan siempre aquí, con lo que están más acostumbrados a las pistas y al material, pero tampoco influye tanto. Cualquier caballo puede saltar bien en estas pistas, la calidad del suelo es muy buena y se hace un mantenimiento muy bueno durante los días del concurso”.

Aunque sí que puede influir volver a tener público en las gradas después de una edición de invierno en la que se tuvo que celebrar sin público. “El concurso de Casas Novas es increíble. Hay que venir porque es un espectáculo: los mejores jinetes del mundo, medallistas olímpicos... Es una maravilla medirse con ellos en un escenario como este. Además, el público da muy buen ambiente, el sitio es espectacular y dan muy buen tiempo el fin de semana. Va a salir increíble el concurso”, valora.

Más allá de este concurso, Bamonde empezó la temporada con una victoria en Toledo con Troublemaker en el Gran Premio, “un gran resultado para él”, como la define. “Además, he tenido la suerte de saltar con el equipo nacional, compitiendo junto a ellos en Italia, lo que para mí es una gran meta alcanzada, de la que estoy súper contento”, continúa sobre sus logros del año. “Después de eso, el objetivo será seguir manteniendo a los caballos en el nivel que están y que vayan creciendo. Mi mejor temporada con ellos todavía está por venir, con lo que hay que seguir trabajando”, insiste. “En cuanto al CSI4* de este fin de semana, el principal objetivo es el Gran Premio del domingo. Hay que ir viendo como van saltando los caballos, y soy consciente de que va a ser muy difícil, pero espero que puedan saltar bien todos los días”, apunta.

Lejos de la competición, el coruñés también tiene un proyecto relacionado con los caballos. “Desde hace año y medio con dos socios formamos la Yeguada del Nordés. La idea es intentar conseguir que esos caballos que se traen de fuera los tengamos aquí para, con el tiempo, conseguir alguno de Gran Premio. Es un proyecto muy ilusionante, pero una carrera de larga distancia en la que hay que ir despacito y con buena letra. Ahora mismo los caballos son muy jóvenes, pero tenemos cuatro yeguas de cría y todos los años intentamos adquirir caballos nuevos”, desvela.