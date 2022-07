Primera vez en el Concurso Internacional de Saltos de A Coruña y dos victorias a sus espaldas. El luxemburgués Victor Bettendorf vuelve contento a casa tras un fin de semana con muy buenos resultados, batiendo a sus adversarios en el Trofeo Prosegur y en Trofeo NH Collection. El jinete deja Galicia con buen sabor de boca.

Es su primera vez en Casas Novas, ¿había oído hablar del concurso? ¿Qué le ha parecido?

Llevo muchos años oyendo hablar de este concurso y tenía muchas ganas de venir, pero no había tenido aún la oportunidad. Estoy muy contento de estar aquí. Son unas instalaciones magníficas que se nota que han sido diseñadas y construidas por gente que de verdad ama a los caballos, lo que hace que sea un placer montar en Casas Novas.

¿Cuál considera que es el punto fuerte del recinto?

Sin duda, las pistas de calentamiento. Tienes mucho sitio para trabajar con los caballos, una pista de galope maravillosa, mucho sitio en las cuadras... Para mí es una ventaja enorme, ya que en muchos sitios hay una sola pista de calentamiento y es más complicado trabajar con los caballos. Aquí hay de todo y con muchísimo espacio, así que es genial.

¿Cuál es su filosofía a la hora de montar?

Empecé a quitarle las herraduras a los caballos al conocer a Adeline —Adéline Hécart, su mujer—, cuando me mudé a Francia. Me pareció una idea interesante y la quise probar... ¡y acabé haciéndolo con todos mis caballos y ya no quiero cambiar! A la hora de montar, la principal ventaja es que es un movimiento más natural. Evidentemente es la manera original de montar. Es otra perspectiva, pero muy interesante para mejorar en el deporte.

Con relación a las pistas, ¿cuán importantes son en este estilo de monta?

Las pistas son muy importantes tanto con como sin herraduras, ya que sobre una pista mala el caballo va a sufrir en ambos casos. Por suerte, hoy en día todas las pistas son bastante buenas, lo que es un problema menos habitual.

"Aquí hay de todo y con muchísimo espacio, lo mejor son las pistas de calentamiento"

¿Y cómo hacen para montar en pistas verdes?

Por ahora no hemos encontrado la solución. Ahora mismo no compito en pistas de hierba, lo que es una pena porque hay muchos concursos que me encantaría hacer, pero por ahora estamos limitados a las pistas de arena. Cada vez hay más jinetes que están empezando a quitar las herraduras así que yo creo que en los próximos meses o años vamos a poder encontrar la solución para montar también sobre hierba.

Y además de las herraduras, ¿hay algún otro elemento del que prescinda?

Sí, también monto sin protecciones. No me gustan ya que Adéline —su mujer— tuvo un caballo que se lesionó por culpa de ellas y debido a eso las quitó. Después de eso, nos dimos cuenta de que el caballo no sufre sin ellas y monto siempre así.