Las vacaciones de los jugadores del Liceo van llegando a su fin. A los verdiblancos apenas les queda una semana antes de volver al trabajo y a ponerse a las órdenes de Juan Copa el próximo 1 de agosto y lo harán ya con un calendario de amistosos bastante avanzando. Como el año pasado, habrá mini gira por Portugal y con un duelo estelar para abrirla. Será el 18 de agosto contra el Porto, campeón de la liga española contra el campeón de la liga lusa —duelo que se repetirá en la anunciada Copa Ibérica que se estrenará en el calendario—. Dos días después, el 20, se enfrentará al Valongo en su segunda partido en el país vecino.

El Valongo devolverá al Liceo la visita la semana siguiente y ambos se medirán el día 25 en el Palacio de los Deportes de Riazor, que acogerá el 27 la presentación oficial del equipo liceísta de la temporada 2022-23, que tendrá el duro reto de la defensa del título de la Supercopa de España y de la liga. El rival para este encuentro está todavía por confirmar. Seguramente será ya el último ensayo antes del estreno oficial de la temporada, que será el día 2 de septiembre en Olot, que acogerá la Supercopa de España, en la que se medirá al Noia o al Reus en las semifinales. El Barça irá en la otra.

El sorteo será el martes de la próxima semana, el día 26, tanto de los emparejamientos de la Supercopa de España como del calendario de las competiciones nacionales en las que el Liceo, según su inscripción, volverá a tener tres contendientes, en la OK Liga masculina, en la OK Liga femenina y en la OK Bronce —en vez de la OK Plata, plaza que se cedió al Cerdanyola—. Ahí el conjunto de Juan Copa conocerá también el camino de una liga que volverá a terminar en play off, lo que el año pasado fue un verdadero aliciente para el público y ya se dejó notar en las canchas.