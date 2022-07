Tres décadas y doce camisetas

“La lista es larga”, bromea Juan Fariza cuando desde el otro lado del teléfono se le pide un repaso a los equipos por los que pasó en las tres décadas que duró una carrera en el hockey sobre patines a la que acaba de decir adiós. Del Compañía de María hasta el Montebello italiano, el coruñés coleccionó camisetas: Liceo, Ordes, Cee, Patín Coruña, Areces, Cibeles, Sant Feliu, Cerceda, Valdagno y Lodi. “Me pilló la época de la crisis de 2008 y estuve una época bailando de un sitio a otro, con proyectos que no seguían adelante, hasta que apareció el Cerceda. Fue muy importante para mí porque relanzó mi carrera, que estaba estancada. De allí me fui al Valdagno y esas seis temporadas, las tres de Cerceda y las tres de Valdagno, desde los 27 a los 33 años, fueron mis mejores años de hockey”, resume. Ahora, ya con 37, necesita tiempo para su trabajo y para su familia. Ha cumplido. Aunque se quitará el gusanillo como preparador físico del Montebello, equipo que le acogió estos últimos años raros de pandemia y pabellones vacíos.

“La retirada no la tengo asimilada todavía porque hasta que empiece la próxima temporada no sé cómo reaccionaré. De momento sí sé que me retiré. Ya veremos si me entra la nostalgia cuando empiece la temporada que viene. De todas formas, es una decisión que tenía tomada de todo el año”, dice el coruñés. “El centro de entrenamiento que abrí aquí cada día me exigía más, iba todos los días a las carreras. Para dedicarme al hockey a medias, para hacerlo mal, no quería seguir haciéndolo”, enumera entre sus razones, entre las que también se encuentra su hija Martina, que mientras atiende a la periodista también reclama su atención: “A veces pasaban dos o tres días sin que me viera porque entre que llegaba tarde de entrenar y madrugaba para irme a trabajar... y encima los fines de semana tampoco estaba”. Así que no hay retorno. “La nostalgia la voy a tener siempre. Daba igual cuando me retirase, ahora o dentro de dos años, porque lo voy a echar un montón de menos. Es lo que he hecho siempre, toda la vida, y lo que más me gusta hacer. Pero llega un momento que tienes que tomar la decisión”, afirma.

Como casi todos los jugadores, poco se podía imaginar hasta dónde le iba a llevar el hockey cuando se desplazó por primera vez sobre los patines en el colegio Compañía de María. Allí completó su formación y se marchó cuando tenía 13 años a la cantera del Liceo. A los 18 le tocó empezar a foguearse en Primera —hoy OK Plata— en las filas del Patín Coruña en dos etapas, con paso por el Cee entre ellas. Después se marchó a Asturias, donde jugó en el Areces y en el Cibeles, proyecto que desapareció a mitad de temporada, para regresar a Galicia de la mano del Ordes, probar suerte en Cataluña con el Sant Feliu y volver al Ordes. Entonces llegó la oportunidad en el Cerceda, trampolín hacia Italia, donde militó en Valdagno, Lodi y Montebello.

“Tuve un época fastidiada, que fui danto tumbos”, reconoce. Por eso es tan importante el Cerceda entre sus recuerdos. “Seguramente es cuando yo más he disfrutado y me he divertido. No es fácil jugar en un vestuario lleno de amigos. Y ahí todos lo éramos. Además éramos una generación que nos habíamos tenido que ir fuera a buscar una oportunidad porque en el Liceo no teníamos sitio. Nos demostramos que eso no quería decir que no tuviésemos la calidad para triunfar en otros sitios. Y el Cerceda nos ayudó a muchos. Llegamos a la Copa, llegamos a Europa, fuimos sextos de la liga... miras para atrás y piensas... ¡carallo! En ningún sitio nos lo hemos vuelto a pasar como ahí”, añade. También su etapa en Italia fue buena, aunque le quedó la espina de no ganar la liga en Lodi, pero ahora es su segunda casa. “Me gustaría volver algún día, pero de momento... no parece que vaya a ser pronto”.