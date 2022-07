¿Un club o una agencia de viajes?

Si se suman todos los desplazamientos que los seis equipos coruñeses de hockey sobre patines en categoría nacional harán la próxima temporada —Liceo en OK Liga masculina y OK Liga femenina; Dominicos y Compañía de María en OK Plata masculina; Resa Cambre en OK Plata femenina y Liceo en OK Bronce— se llega a la impresionante cifra de 113.758 kilómetros, prácticamente lo equivalente a tres vueltas al mundo. Ya lo vieron claro en el Liceo, hace más de cuarenta años, cuando el equipo ascendió a Primera Nacional. Había que asociarse con una agencia de viajes. Así, los dirigentes que estaban en aquel entonces, con Augusto César Lendoiro y Javier Chaver a la cabeza, convencieron a Antonio Fernández Tapias, conocido popularmente como el Galletas y que era el dueño de Viajes Norte, para que fuera el presidente. También la actual directiva buscó apoyos en esa dirección, con la aerolínea Vueling como fichaje estrella entre los patrocinadores. Pero la pandemia trastocó esta unión tan necesaria para la economía de los actuales campeones de la OK Liga.

