Vuelve el campeón, vuelve el Liceo

La base, con los dos coruñeses y Rodríguez, está más que asegurada. Y en realidad, de los siete que no estaban el año pasado, solo hay tres que necesitan proceso de adaptación. Porque tanto el portero Mati Bridge como el jovencísimo Fran Torres, conocido como Tombita, que suben del filial, ya estaban integrados en la disciplina de entrenamientos del primer equipo, dándole más calidad a las sesiones, a las que ahora también se sumará Javi Ponte. Bruno di Benedetto (Lleida) y Fabrizio Ciocale (Valdagno), por otra parte, ya estuvieron en la casa verdiblanca. El primero solo una temporada, pero está más que aclimatado a la ciudad por su pasado —él es francés, pero su madre es coruñesa y veraneaba en A Coruña— y por el paso de sus hermanos —Carlo, el mayor, y su mellizo Roberto— en los cursos anteriores. Para el argentino es su cuarta etapa, yendo y viniendo a la ciudad desde finales de 2016.

Por lo tanto, las verdaderas caras nuevas solo son tres: el portero Martí Serra (Lleida), el defensa Sito Ricart (Caldes) y el delantero Arnau Canal (Voltregá). Ahora es Juan Copa el que, juntando todos los perfiles que tiene en la plantilla, tiene que otorgar un rol a cada jugador y dar con la tecla del estilo. No será el mismo que el de las últimas temporadas porque no tendrá tampoco las mismas piezas con las bajas de Carles Grau, Martín Rodríguez, Roberto di Benedetto, Jordi Adroher, Marc Grau, Maxi Oruste y Jordi Burgaya. Dispondrá también de un equipo completamente rejuvenecido, lo que le permitirá otras licencias.

Todo ese trabajo comenzará a echar a rodar hoy. A las 10.30 horas los jugadores están citados para las pruebas médicas y la primera charla con el entrendor. A las 11.30 está previsto que salgan ya a la pista del Palacio de los Deportes de Riazor, donde estará el preparador físico Marc Godayol para dirigir los primeros esfuerzos. Algunos ya no aguantaron y se juntaron la semana pasada para entrenar. Lo de hoy ya será oficial. Arrancan los motores. Preparados, listos, ya.

Cuatro partidos antes de la Supercopa

El 2 de septiembre, dentro de un mes y un día, el Liceo jugará el primer partido oficial de la temporada 2022-23. Será en Olot en las semifinales de la Supercopa de España y contra un Reus con el que precisamente cerró el anterior curso en la final del play off de la OK Liga en la que levantó el título. Los verdiblancos tendrán que conjuntar en tiempo récord al equipo para llegar preparados a la cita, la primera de las defensas que llevaran a cabo la próxima campaña. Para ello, ha configurado un calendario de partidos amistosos de pretemporada que incluye cuatro fechas, dos en Portugal y dos en A Coruña. El año pasado la mini gira por el país vecino les dio suerte a los verdiblancos. Repetirán en esta pretemporada, aunque no llegarán a Lisboa como en 2021. Se quedarán en Oporto para jugar el día 18 contra el Porto, duelo estelar entre los dos campeones de las ligas española y lusa —que se repetirá en la anunciada Copa Ibérica—. Dos días después, el 20, los coruñeses se enfrentarán al Valongo en su segunda partido en Portugal. Este mismo equipo devolverá la visita la semana siguiente, con encuentro el día 25 en el Palacio de los Deportes de Riazor, que acogerá también el 27 la presentación oficial de los liceísas, con un rival todavía por determinar. Será la última prueba antes de la Supercopa (2-3 de septiembre) y del inicio la semana siguiente de la OK Liga masculina, que llevará al Liceo hasta la pista del Voltregá (10 de septiembre), con el estreno en casa el 17 contra el Girona.